La empresa tinerfeña Canalink invierte 70 millones en 2026 para reforzar la conectividad

Canalink, la empresa pública del Cabildo de Tenerife, invertirá el próximo año casi 70 millones, a través de un incremento del 60% en su plan de inversiones, en cuatro nuevos proyectos de cables submarinos para reforzar y aumentar la conectividad y consolidar a la Isla como un hub internacional de telecomunicaciones con Europa y África. Así lo anunciaron ayer la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; el consejero insular de Innovación, Juan José Martínez; el consejero delegado de Canalink, Rubén Molowny, y el director del ITER, Carlos Suárez.
Rubén Molowny detalló estos proyectos, como el denominado Ring, con un presupuesto total de 35 millones y una financiación europea de 23 millones, que va a unir Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote para dotar a estas dos últimas islas de un nuevo sistema de cables submarinos redundado que garantice una conectividad más segura, estable y competitiva. Además, permitirá romper la dependencia del operador dominante, fomentando la libre competencia.
Relacionado con este proyecto, se pondrá en marcha otro para conectar con el sureste de Fuerteventura, con la zona de Costa Calma, y que cuenta con una subvención de cinco millones del Estado.
Además, permitirá “continuar con nuestra política de unir el continente africano con Europa a través de Canarias, y para ello vamos a plantear un ramal que sale desde la unión de Fuerteventura y Lanzarote y que va a Tarfaya (Marruecos)”, apuntó Molowny. Este tercer proyecto cuenta con un presupuesto de 12 millones, de los que siete son financiación europea.
El último proyecto, con una inversión de más de 18 millones, de los que 13 millones son una contribución de la Comisión Europea, permitirá reducir el aislamiento digital de El Hierro mediante la instalación de un nuevo cable submarino alternativo que mejorará la conectividad de la Isla con el resto del Archipiélago y con Europa.
En cuanto al cronograma para estos proyectos, el consejero delegado de Canalink detalló que “a principios del segundo trimestre de 2026 está previsto que comience ya el despliegue del cable submarino desde Gran Canaria hacia las islas orientales, lo que nos llevará un trimestre, y vamos a aprovechar esos recursos para que en ese mismo periodo de tiempo se despliegue también el ramal al sureste Fuerteventura y el de Tarfaya”.
Posteriormente, se acometerá el despliegue del cable submarino entre Tenerife y El Hierro. “Está previsto que todo finalice, si no hay imprevistos, para finales del año 2026”, apuntó.
La presidenta insular destacó que la estrategia de Canalink desde hace 15 años ha permitido “diversificar nuestra economía, ser mucho más competitivos y poder constituirnos como un hub internacional en las telecomunicaciones, reforzando la conectividad de Tenerife y de las Islas, así como la economía digital y la innovación”.
Juan José Martínez apuntó que “la conectividad es un factor crítico para que los territorios se desarrollen y puedan convertirse en polos de atracción de inversiones tecnológicas”, y añadió que recientemente también se ha firmado un nuevo acuerdo con el principal operador de Mauritania.
Mientras, Carlos Suárez indicó que gracias a nuevas tecnologías que se vienen desarrollando también se pueden utilizar estos cables submarinos para la detección sísmica, así como para el estudio de la biodiversidad, proyecto este que se pondrá en marcha también durante el próximo 2026.