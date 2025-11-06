Cierran una playa de Tenerife por un vertido

El Ayuntamiento de Candelaria ha ordenado el cierre temporal de la Playa de Los Guanches después de detectarse un vertido en el agua. La medida se adoptó “de forma inmediata” por motivos de seguridad, balizando el acceso mientras se llevan a cabo los análisis de calidad del agua para determinar si es apta para el baño.
Según la empresa responsable del servicio de agua en el municipio, Aqualia, las primeras hipótesis apuntan a que el vertido podría estar relacionado con restos de obra encontrados recientemente en la red de saneamiento, cuyo origen aún se desconoce. A ello se sumaría la acumulación de residuos sólidos —especialmente toallitas higiénicas— que habrían provocado una obstrucción en la red y, en consecuencia, el vertido registrado.
Desde el área de Sanidad se tomarán muestras para analizar el estado del agua y la playa permanecerá cerrada hasta que se garantice que no existe riesgo para la salud de los usuarios.
El Ayuntamiento ha insistido en que el vertido de toallitas y otros materiales por el inodoro tiene consecuencias tanto económicas como medioambientales, ya que incrementa el coste de mantenimiento de la red de saneamiento y puede derivar en incidencias que afectan a zonas públicas como las playas.