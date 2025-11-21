sociedad

Si recibes esta llamada sobre la factura de la luz, no piques: la CNMC lo está advirtiendo

Ha pedido a la ciudadanía estar alerta y compartir este aviso
Llamada teléfono, estafa telefónica, CNMC
El regulador ha advertido de que nunca solicita pagos ni datos bancarios por teléfono
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha alertado este viernes de una campaña de llamadas fraudulentas en la que personas desconocidas se hacen pasar por el organismo para reclamar supuestas deudas en la factura de la luz.

“En las últimas horas hemos detectado una campaña de ‘spoofing’ telefónico: personas desconocidas están llamando a ciudadanos fingiendo ser la CNMC y reclamando supuestas deudas en la factura de la luz, incluso facilitando números de cuenta para hacer transferencias ‘urgentes'”, ha detallado el organismo presidido por Cani Fernández en su página web.

El regulador ha advertido de que nunca solicita pagos ni datos bancarios por teléfono y pide a los ciudadanos que cuelguen de inmediato y reporten a las autoridades estos intentos de estafa. “Estas llamadas no son de la CNMC”, ha añadido.

“Los estafadores están utilizando técnicas que hacen que en tu móvil aparezca nuestro número oficial, pero no somos nosotros”, ha criticado.

Con todo, la CNMC ha agradecido la ayuda para frenar este tipo de estafas, ha pedido a la ciudadanía estar alerta y compartir este aviso.

