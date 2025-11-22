“Caos” en el aeropuerto Tenerife Sur por el nuevo control de pasaportes

Un vídeo grabado este sábado, 21 de noviembre, sobre las 11.00 horas en el aeropuerto Tenerife Sur-Reina Sofía ha vuelto a mostrar largas colas en el nuevo control de pasaportes.
En las imágenes, difundidas en redes sociales, se observa una hilera de viajeros ocupando gran parte de las instalaciones.
“Caos en el aeropuerto sur de Tenerife hoy. ¡Cualquiera que viaje al Reino Unido se prepare para la cola de control de pasaportes!”, advertía el autor del vídeo.
@mustangsallystenerife Chaos at Tenerife south airport today, anyone travelling to the uk prepare for passport control queue! #tenerifesouth #airport #passportcontrol ♬ original sound – Mustang Sally's Tenerife
La situación coincide con la fase de implantación del nuevo Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES), que el aeropuerto Tenerife Sur comenzó a probar recientemente. Se trata de una herramienta tecnológica de la Unión Europea destinada a registrar de forma automatizada a los viajeros de países no pertenecientes al espacio Schengen.
El sistema recopila datos biométricos —huellas dactilares e imagen facial— y la información del documento de viaje, sustituyendo progresivamente el sellado manual del pasaporte.
Según el Ministerio del Interior, la implantación será gradual y no se completará hasta el 10 de abril de 2026. Durante este periodo transitorio convivirán el registro automatizado y el proceso tradicional.
El EES ya está operativo en Tenerife Sur desde el 6 de noviembre. Sin embargo, y durante la fase inicial, su aplicación puede ralentizar el tránsito de pasajeros.
Autoridades locales y la Embajada británica han recomendado a los viajeros llegar con más antelación al aeropuerto, especialmente quienes vuelen a destinos fuera del espacio Schengen.
Saturación en Tenerife Sur
El contexto en este punto de control no es nuevo. En los últimos años, pasajeros, administraciones públicas y el sector hotelero han denunciado la saturación en la terminal de llegadas del aeropuerto Tenerife Sur.
Las colas se intensifican cuando coinciden varios vuelos procedentes del Reino Unido, uno de los principales mercados turísticos de la Isla tras el brexit.
En mayo de este año, Diario de Avisos recogió nuevos testimonios de viajeros que describieron esperas prolongadas, zonas congestionadas y falta de espacio en los pasillos del control fronterizo.
Un cuarto de los viajeros británicos eligen las Islas
Los problemas en el control de pasaportes coinciden con un incremento constante del flujo de viajeros británicos hacia la Isla.
Según los últimos datos de Turespaña, el 26,2 % de los pasajeros procedentes de Reino Unido viajan principalmente a Canarias, lo que refuerza la presión en puntos de entrada como el aeropuerto Tenerife Sur.