“650 congresistas debatirán en Tenerife el presente y el futuro de las empresas de 22 países”

Pedro González Delgado (Puerto de la Cruz, 1974) es director insular de Acción Exterior y Relaciones Institucionales del Cabildo de Tenerife y coordinador entre instituciones del VII Foro Iberoamericano de la Mipyme, que concentrará a 650 congresistas en el Puerto de la Cruz, a partir del próximo miércoles.
Abogado, se colegió en 1998 y solicitó la excedencia en la carrera en 2023 para dedicarse a sus funciones políticas y ejecutivas. Tiene en su haber la medalla a los 25 años de ejercicio profesional, concedida por el Ilustre Colegio de Abogados de Tenerife. Ha sido concejal del Puerto de la Cruz (PP) y portavoz municipal de su partido en el mencionado municipio.
Ahora, desde su cargo insular, es el responsable principal de la organización del Foro citado, que tendrá repercusión mundial y cuyas conclusiones se trasladarán a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, de la cual depende. Asistirán el ministro español de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la secretaria de Estado de Iberoamérica, Caribe y Español en el Mundo; ministros de Paraguay, Bolivia y Argentina, además de viceministros y secretarios de Estado y empresarios de 22 países.
Puede decirse que es la reunión empresarial más importante celebrada en Canarias en los últimos años y cuya sede será el emblemático Gran Hotel Taoro, en el Puerto de la Cruz, recientemente reinaugurado.
-¿Estamos ante un evento de repercusión mundial?
“Desde luego, del mundo latino hablante, sin duda. El VII Foro Iberoamericano de la Mipyme será un punto de inflexión en el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas de Iberoamérica, ya que marcará el paso del compromiso político a la gestión estructurada, con una agenda centrada en el Modelo 4T: Talento, Territorio, Transformación y Tracción, bajo el paraguas de la T de Tenerife. Supondrá, ni más ni menos, colocar a nuestra isla como epicentro de los negocios en la “región” iberoamericana, constituida por 22 países”.
-¿Propiciará el Foro el diálogo, tan necesario siempre, entre los empresarios y los políticos?
“Una de las actividades a desarrollar es precisamente el encuentro de diálogo público-privado entre los representantes gubernamentales que asisten al Foro y los cargos empresariales, impulsado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), que posteriormente dará lugar a un informe oficial”.
-¿La dependencia del Foro de la Mipyme de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno significa que ésta conocerá y analizará las conclusiones que se obtengan esta semana en el Puerto de la Cruz?
“Sí, por supuesto. Es preciso tener en cuenta que este Foro es un evento oficial de la referida Cumbre Iberoamericana, ya que forma parte del encuentro empresarial previo a la misma y, oficialmente, depende de ella, como te he dicho”.
-El nivel de los asistentes del Foro parece muy alto.
“Lo es, asisten personalidades del máximo nivel, no sólo por la cualificación de los representantes sino porque en Tenerife, a partir de pasado mañana, se reunirán gobiernos, organizaciones empresariales y pymes para discutir estrategias de desarrollo que permitan mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en la “región”, compuesta por 22 países. Se trata de lograr el fortalecimiento de las pymes iberoamericanas, que suponen la mayor parte del tejido productivo de esos 22 países”.
-¿Y por qué en Tenerife?
“Mira, fue un ejercicio de determinación y de confianza traernos el congreso. El “no” ya lo teníamos, soñamos a lo grande y lo hicimos realidad. Desde un primer momento contamos con el apoyo de Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, que creyó en el proyecto desde el minuto uno. Luego, la ilusión y las gestiones fueron creciendo y lo conseguimos”.
-¿Muy complicada la organización?
“Enormemente compleja la organización y la logística. Son 22 países y 650 congresistas. Se lo propusimos al viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, Gustavo González de Vega, que también creyó en la organización del Foro, y trasladamos nuestra inquietud a CEOE-Tenerife y CEOE España. Fuimos capaces de convencer al CEIB (Consejo de Empresarios Iberoamericanos) y a la SEGIB, ya citada, de las posibilidades que Tenerife ofrecía para ser la sede de este importantísimo evento. Nos ha acompañado en el intento la consultora canaria HMS Intelligence, cuyo asesoramiento ha sido el adecuado para dar los pasos correctos en cada momento”.
(Han anunciado también su presencia en el Puerto de la Cruz Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales; Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa); y Lorenzo Amor, presidente de los trabajadores autónomos españoles. También estará presente Andrés Allamand, secretario general de la SEGIB. Es decir, el equipo empresarial y económico de nuestro país e Iberoamérica al completo, además de las personas ya citadas en la introducción. También asistirán representantes de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y de la OIE (Organización Internacional de Empleadores) y de varios bancos de inversión relacionados con los países que acuden al Foro).
-La importancia de la reunión parece acreditada, no hay duda, Pedro.
“No, no tiene discusión. Tenemos confirmada la presencia de ministros, viceministros, secretarios de Estado, directores generales, embajadores y de representantes de todas las confederaciones empresariales, al más alto nivel, de los 22 países de Iberoamérica”.
-¿Cuenta el Foro con financiación privada? ¿Quién afronta los gastos de la organización?
“El mayor esfuerzo económico lo realiza el Cabildo Insular de Tenerife, además de la Viceconsejería de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, con el patrocinio de entidades privadas como Visa, Mapfre, Iberia Express y Astican, entre otros muchos”.
-¿Qué número de ponencias están previstas?
“Serán más de 50 los ponentes, entre ellos quince autoridades gubernamentales, treinta líderes empresariales (incluidos trece presidentes de confederaciones nacionales) y representantes de más de cincuenta organismos multilaterales al máximo nivel, lo que convierte la reunión en una plataforma única de cooperación, diálogo y acción público-privada”.
-¿Será la isla consciente de la trascendencia de esta reunión político-empresarial? Además, han elegido como sede un hotel emblemático.
“Mira, cumplimos precisamente con uno de los propósitos marcados en el Foro Iberoamericano de Turismo, celebrado este año en Colombia, que era la recuperación de espacios históricos. El Gran Hotel Taoro podría considerarse como el paradigma de esa determinación y, por extensión, la ciudad del Puerto de la Cruz, que está actualmente en disposición de recuperar todo su esplendor”.
-En el Taoro –200 habitaciones— no caben todos los congresistas. ¿Cómo lo han solucionado?
“No, por supuesto. Se alojarán, a partir del miércoles, día del cóctel de bienvenida, además de en el Gran Hotel Taoro, en otros establecimientos de la zona. El jueves y el viernes se desarrollarán las ponencias y posteriormente quedarán redactadas las conclusiones que se van a elevar a la XXX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno”.
-Se me ocurre que para el Puerto de la Cruz será una oportunidad única para reivindicarse internacionalmente. ¿Lo crees así?
“Pienso que la ciudad tiene ahora una oportunidad única para situarse en una posición privilegiada y que está en la obligación de aprovechar esta coyuntura, volcándose el Puerto en atender a los centenares de congresistas y acompañantes que nos visitarán”.
-¿Se trata, como ya se está diciendo, de la reunión internacional más importante celebrada en Tenerife en la última década?
“Sería presuntuoso que hiciera yo una valoración en ese sentido”.
-Pues yo así lo veo.
“Te diré que desde enero de este año se ha hablado sin cesar de este congreso en los 22 países cuyos representantes estarán con nosotros esta semana. Y si se habla de este congreso se habla también de la isla de Tenerife como sede. El mundo empresarial ha valorado nuestro esfuerzo y también a la isla como plataforma entre Europa, África y América. Y no son sólo frases, sino que esta vez esta posición es pragmática y no meramente romántica”.
-Y una gran oportunidad de promoción de Canarias.
“A todo lo anterior habrá que sumarle la repercusión que el Foro tenga porque confío que los asistentes se vayan a sus países con un grato recuerdo de la isla. No hay que olvidar que este evento se ha realizado anteriormente en las ciudades de Panamá, Buenos Aires, Madrid, Brasilia, Lisboa y Medellín. Por tanto, nos ponemos a la altura de grandes urbes. Logramos imponer nuestra candidatura frente a sedes muy potentes”.
-¿Puede que este esfuerzo se valore más en el exterior que en nuestra propia isla y país?
“Quizá no seamos conscientes de la magnitud del Foro que tenemos en nuestras manos y, si reflexionamos, es posible que en el exterior se valore mucho más lo que hemos conseguido con esta reunión internacional”.
-¿Siguen siendo las pymes el gran motor de la economía mundial?
“Por supuesto. En Iberoamérica, por ejemplo, más del 90% del tejido productivo está compuesto por micros, pequeñas y medianas empresas. También, en un alto porcentaje, en España”.
-¿Será rápida la publicación de las conclusiones del congreso?
“Sí, serán publicadas inmediatamente, una vez finalizado el encuentro público-privado, en un podcast. A su vez serán dadas a conocer en las webs oficiales de los distintos organismos participantes. Posteriormente serán trasladadas a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de 2026, que tendrá lugar en Madrid”.
(Que, por cierto, fue famosa la presidida por Bachelet, cuando el rey don Juan Carlos le dijo a Chávez: “¿Por qué no te callas?”, mientras Zapatero tiraba de la chaqueta del monarca para que no revolucionara más aquello. Creo que lo cuenta Don Juan Carlos en su libro de memorias, escrito con la ayuda de Laurece Debray, que aparecerá en España a principios de diciembre. No sería justo dejar de citar, entre las entidades colaboradoras, a la Autoridad Portuaria, la Cámara de Comercio, la ZEC, la Zona Franca, el Parque Científico y Tecnológico y Turismo de Tenerife. Puede que me deje alguna en el tintero, son muchas. Y que salga todo bien).