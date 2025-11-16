El Costa Adeje Tenerife Egatesa rescata un punto en el Heliodoro ante el Granada (2-2)

El Costa Adeje Tenerife Egatesa firmó este domingo un empate en el Heliodoro Rodríguez López ante el Granada CF (2-2), en el primero de los dos duelos consecutivos que el equipo disputará como local. Los goles tinerfeños llegaron de la mano de Natalia Ramos y Carlota Suárez, mientras que el encuentro también dejó el esperado regreso a la competición de Koko Ange, que volvió a vestirse de blanquiazul y debutó esta temporada ante la afición.
El partido arrancó con un ritmo muy intenso por parte del conjunto isleño. A los cuatro minutos, Carlota avisó con un remate de cabeza que se marchó por encima del larguero. Poco después, Natalia Ramos sorprendió desde la frontal con un disparo potente que superó a la guardameta rival. Aunque inicialmente la colegiada no concedió el gol, el tanto fue validado tras la revisión solicitada por Eder Maestre (1-0, min. 9).
El Egatesa mantuvo la presión alta y siguió generando peligro. Carlota estuvo cerca de ampliar distancias en el minuto 20 y Sakina Ouzraoui rozó el gol con un recorte y un disparo al travesaño solo un minuto después. La propia Sakina volvió a ser protagonista en el 36, desbordando por la izquierda para asistir una jugada que Carlota Suárez culminó con un magnífico disparo desde fuera del área (2-0).
El Granada recortó distancias justo antes del descanso. Tras una acción reclamada por su entrenadora, Irene Ferreras, el VAR intervino y la colegiada señaló penalti. Lauri transformó la pena máxima y puso el 2-1 en el marcador (45’).
En la segunda mitad, el ritmo de juego se estabilizó. El Egatesa buscaba sentenciar a la contra mientras el Granada insistía en el empate. Sakina tuvo en sus botas el tercero en un mano a mano en el minuto 64 que se marchó fuera por muy poco. La afición celebró en el 79’ el debut de Koko Ange, que regresaba al equipo tras su vuelta a la isla.
Cuando el encuentro parecía controlado, Mingueza aprovechó un balón en el área para firmar el 2-2 definitivo (85’). El Costa Adeje Tenerife lo intentó hasta el final, pero no encontró el gol de la victoria.
Las blanquiazules volverán al Heliodoro el próximo domingo 23 de noviembre, a las 12.00 horas, para enfrentarse al Atlético de Madrid en un duelo clave en la zona alta de la Liga F Moeve, donde defenderán su quinta posición.
FICHA TÉCNICA
Costa Adeje Tenerife Egatesa: Nay Cáceres; Aleksandra (Aithiara 75’), Cinta R., Elba, Patri Gavira (c), Clau Blanco; N. Ramos, Amani, Paola H.D. (S. Castelló 75’); S. Ouzraoui (Koko 79’) y Carlota (Gramaglia 68’).
Granada CF: Laura S.; Clara, Yoli, Mingueza (Barquero 87’), L. Pérez, Keefe (Vera 87’), Lauri (c), Alba P., Miku (Leles 75’), Jujuba y Postigo (Blanca Muñoz 67’).
Goles: 1-0 N. Ramos (9’); 2-0 Carlota (36’); 2-1 Lauri (45’); 2-2 Mingueza (85’)
Árbitra: Andrea Fírvida asistida en las bandas por Carmela Capistros y Haizea Castresana. Amonestó a las locales Patri Gavira (45’), Aleksandra (66’), Amani (69’) y a las visitantes Alba (81’).
Incidencias: Undécima jornada de Liga F Moeve celebrada en el Heliodoro Rodríguez López ante 1711 espectadores.