¿Cómo cayó al mar desde un crucero un hombre en Canarias? La búsqueda continúa

El Centro de Salvamento de Tenerife, en coordinación con la Guardia Civil, mantiene activo este sábado el dispositivo de búsqueda y rescate de un hombre que viajaba en un crucero de origen británico, de 76 años, que este jueves cayó al mar en la coste oeste de la isla.
El crucero ‘Marella Explorer 2‘ emitió una alerta de desaparición a las 09.48 horas, cuando navegaba a unas 16,5 millas al noroeste de Punta Teno (Tenerife), por lo que se activó al helicóptero Helimer 201, las embarcaciones Salvamar Menkalinan y Salvamar Mizar y el avión Sasemar 103 –el propio crucero también participó–.
Por su parte, este viernes, se mantuvo el dispositivo de búsqueda hasta la llegada de la noche, interviniendo el helicóptero Helimer 201, que se turnó con el helicóptero ‘Cuco’ de la Guardia Civil, con el apoyo de la patrullera Río Guadiato, procedente de La Palma.
Asimismo, este sábado, la búsqueda continúa desde primera hora de la mañana. Operan en el dispositivo un helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo, así como una patrullera de la Guardia Civil, según han precisado fuentes del organismo estatal a Europa Press.
La primera búsqueda, del propio crucero
El capitán del barco redujo la velocidad hasta casi detenerse antes de activar los “procedimientos protocolarios”, que incluían revisar las cámaras, lanzar boyas marcadoras y realizar maniobras de búsqueda circulares.
El incidente se produjo cuando el crucero se encontraba a unas 16 millas náuticas de Punta de Teno, en el punto más noroccidental de Tenerife.
Lesley-Anne Kelly, que se encontraba en el barco en ese momento, contó a la BBC cómo oyó a la tripulación dar la alarma mientras desayunaba en el barco. Dijo que sonó la alarma, seguida de un aviso de “hombre al agua”.
“Era la hora del desayuno. Todo el mundo estaba despierto y en pie. Había bastante luz, así que sí, me imagino que si alguien se hubiera caído al agua a esa hora del día, lo habrían visto varias personas”, dijo.
Kelly dijo que el capitán anunció que el barco permanecería en su lugar mientras se iniciaba una búsqueda, que se suspendió debido a la llegada de la oscuridad. “Anoche fue bastante sombría, especialmente después del anuncio de que suspendían la búsqueda”, dijo.
Por el momento, se desconoce el motivo por el que el hombre cayó desde el crucero al mar.