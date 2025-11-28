Todo lo que se sabe hasta el momento del hombre que cayó desde un crucero a aguas canarias: tiene 76 años

Continúa el amplio dispositivo de búsqueda del Centro de Salvamento de Tenerife, en coordinación con la Guardia Civil, caída de un hombre de origen británico y 76 años que en la mañana de este jueves cayó al mar desde un crucero en la coste oeste de la isla.
El crucero ‘Marella Explorer 2’ emitió una alerta de desaparición a las 09.48 horas cuando navegaba a unas 16,5 millas al noroeste de Punta Teno (Tenerife) por lo que se activó al helicóptero Helimer 201, las embarcaciones Salvamar Menkalinan y Salvamar Mizar y el avión Sasemar 103.
Este viernes se ha reanudado la búsqueda a primera hora con el helicóptero Helimer 201, que se turnará con el helicóptero ‘Cuco’ de la Guardia Civil, y con el apoyo de la patrullera Río Guadiato, procedente de La Palma.
El crucero, atracado desde las 02.40
Según el Daily Mail, desde las 02.40 horas el buque ‘Marella Explorer 2’ se encuentra atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.
La policía y el servicio de guardacostas español se movilizaron después de que el Marella Explorer 2, un crucero solo para adultos, diera la alarma de “hombre al agua” el jueves por la mañana, cuando el barco de 14 cubiertas se dirigía a Canarias desde Madeira.
El capitán del barco redujo la velocidad hasta casi detenerse antes de activar los “procedimientos protocolarios”, que incluían revisar las cámaras, lanzar boyas marcadoras y realizar maniobras de búsqueda circulares.
El incidente se produjo cuando el crucero se encontraba a unas 16 millas náuticas de Punta de Teno, en el punto más noroccidental de Tenerife.
Lesley-Anne Kelly, que se encontraba en el barco en ese momento, contó a la BBC cómo oyó a la tripulación dar la alarma mientras desayunaba en el barco. Dijo que sonó la alarma, seguida de un aviso de “hombre al agua”.
“Era la hora del desayuno. Todo el mundo estaba despierto y en pie. Había bastante luz, así que sí, me imagino que si alguien se hubiera caído al agua a esa hora del día, lo habrían visto varias personas”, dijo.
Kelly dijo que el capitán anunció que el barco permanecería en su lugar mientras se iniciaba una búsqueda, que se suspendió debido a la llegada de la oscuridad. “Anoche fue bastante sombría, especialmente después del anuncio de que suspendían la búsqueda”, dijo.
Por el momento se desconoce el motivo por el que el hombre cayó desde el crucero al mar.