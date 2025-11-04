David Rodríguez busca repartidor o repartidora para uno de sus locales: “Incorporación inmediata”

David Rodríguez, uno de los reposteros más importantes de Canarias, ha publicado una oferta de trabajo en la que busca a un repartidor o repartidora, con incorporación inmediata.
El perfil señala que necesaerio ser “responsable, puntual y tener actitud”, señalando un correo electrónico al que dirigir sus propuestas: davidrodriguezpasteleria@gmail.com.
Actualmente, gestiona los negocios que llevan su nombre en Santa Úrsula y también otro en la Casa Miranda, en Puerto de la Cruz., pero llega la apertura de un tercero, en Santa Cruz de Tenerife, concretamente en el Centro Comercial Nivaria Center.
David Rodríguez dice que su pastelería está basada en la tradicional francesa o catalana, pero aportándole su toque de diseño particular, preocupándose por una alimentación sana. En este sentido, ha rebajado las grasas y los azúcares, que llevan lo justo y no solapen los sabores. “Ya que se viene a pecar, se peca”, afirma sonriendo porque “un dulce es un dulce”.