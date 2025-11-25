Oculta el cadáver de su madre durante 3 años y ‘se disfraza’ de ella para seguir cobrando su pensión

Los hechos tuvieron lugar en Borgo Virgilio, en la provincia de Mantua, en el norte de Italia. Aunque ocurrieron el pasado 11 de noviembre, han trascendido ahora a los medios locales.
Ese día, un hombre de 57 años, enfermero de profesión, acudió al ayuntamiento vestido de mujer y solicitó renovar el carné de identidad asegurando ser Graziella Dall’Oglio.
El individuo se presentó maquillado, con uñas pintadas, cabello corto, blusa de los años 70, collar de perlas y pendientes de clip clásico. La caracterización llamó la atención del personal municipal, que detectó que la persona que se presentaba como la Sra. Dall’Oglio mostraba un rostro masculino maquillado.
Los funcionarios informaron a sus superiores y alertaron al alcalde, así como a la policía local.
La policía comprobó que se trataba del hijo de la mujer a la que interpretaba. Según publicó el diario italiano Il Corriere della Sera, el hombre incluso llegó a tomarse una fotografía de carné vestido de su madre para continuar percibiendo la pensión.
Hallazgo del cadáver en la vivienda
Tras la identificación, los agentes se trasladaron al domicilio del sospechoso. Allí encontraron el cadáver de la madre, oculto presuntamente durante tres años con el objetivo de seguir cobrando la pensión, según las mismas fuentes.
Medios italianos señalan que el cuerpo se encontraba momificado.
La muerte de la mujer, viuda desde hace varios años, podría deberse a causas naturales, extremo que está pendiente de confirmación.
La fiscalía prevé la realización de una autopsia en el Hospital Carlo Poma de Mantua para determinar la fecha exacta del fallecimiento y verificar la causa.
El alcalde de Borgo Virgilio, Francesco Aporti, explicó a Il Corriere della Sera que la empleada municipal pidió al hombre regresar el 11 de noviembre para completar el trámite. En presencia de un agente, se le indicó que debía acudir a la comisaría situada frente al edificio. Durante el interrogatorio, el hombre reconoció ser el hijo de la Sra. Dall’Oglio.
Acusaciones y fraude económico
Según recogen las informaciones, el hombre, desempleado, habría continuado cobrando la pensión de viudedad y los ingresos derivados de los bienes inmuebles de su madre. Presentaba cada año una declaración de la renta firmada supuestamente por ella, con un monto aproximado de 53.000 euros.
La Fiscalía de Mantua acusa al presunto impostor de ocultación de cadáver, suplantación de identidad, fraude al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS), falsas declaraciones y falsedad documental.