El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 busca nuevos talentos: requisitos para participar

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 busca nuevos talentos para sus principales galas. La organización ha convocado dos castings dirigidos a niños y niñas que quieran presentar la Gala de la Reina Infantil y a bailarines profesionales interesados en formar parte del cuerpo de baile. Las pruebas tendrán lugar los días 20 y 21 de noviembre, con inscripción previa obligatoria.
Ambas convocatorias se celebrarán en el Espacio La Recova, situado en la plaza Isla de la Madera de Santa Cruz de Tenerife. Los aspirantes deberán cumplimentar el formulario correspondiente antes de acudir a las audiciones.
La iniciativa forma parte de los preparativos de la próxima edición del Carnaval, dedicada a ‘Roma Eterna, el imperio del Carnaval’, que comenzará el 22 de enero de 2027.
Casting para presentar la Gala de la Reina Infantil: requisitos y fecha
La primera convocatoria está dirigida a niños y niñas de entre seis y 14 años que quieran convertirse en presentadores de la Gala de Elección de la Reina Infantil.
La dirección artística busca menores con espontaneidad, simpatía, naturalidad y facilidad para desenvolverse ante el público.
También se valorarán habilidades como cantar, bailar, rapear o actuar sobre un escenario. No será imprescindible contar con experiencia previa, ya que la organización pretende descubrir pequeños talentos con capacidad para comunicarse y conectar con los espectadores.
El casting infantil se celebrará el viernes 20 de noviembre, a las 17.00 horas, en la Sala La Recova. La organización solicita puntualidad a las familias que acudan con los participantes.
Los interesados deberán formalizar previamente su inscripción mediante el siguiente formulario:
Inscripción para presentadores infantiles
Los menores seleccionados participarán en la Gala de Elección de la Reina Infantil, prevista para el 7 de febrero de 2027.
El Carnaval también busca bailarines profesionales
La segunda convocatoria permitirá seleccionar a los bailarines y bailarinas que integrarán el ballet de las principales galas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.
Los participantes formarán parte de las coreografías, los números musicales y las diferentes intervenciones artísticas previstas en las producciones.
El casting de bailarines tendrá lugar el sábado 21 de noviembre, a las 11.00 horas, también en el Espacio La Recova.
En este caso, los aspirantes deberán cumplir los requisitos específicos establecidos por la dirección artística, que se encuentran recogidos en el formulario de inscripción.
Además, será imprescindible contar con disponibilidad para participar en los ensayos de los dos grandes espectáculos:
- Gala inaugural: del 19 al 22 de enero de 2027.
- Gala de Elección de la Reina adulta: del 2 al 17 de febrero de 2027.
La organización advierte de que la disponibilidad durante estos periodos constituye un requisito fundamental para incorporarse al elenco artístico.
Inscripción para el ballet de la Gala de la Reina
El Carnaval 2027 prepara sus grandes espectáculos
Las dos convocatorias forman parte del trabajo de preparación de las galas del Carnaval 2027, cuya dirección artística está a cargo de Enrique Camacho.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha destacado que estos procesos permiten impulsar la participación y descubrir nuevos talentos de diferentes generaciones.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, ha explicado que la propuesta escénica combinará música, danza, interpretación y grandes producciones visuales.
La próxima edición estará dedicada a Roma Eterna, el imperio del Carnaval, una temática que recuerda la decisión adoptada en 1987 de dedicar cada año la fiesta a un motivo artístico.
El calendario oficial establece el 22 de enero como fecha de inicio del Carnaval 2027, mientras que la Gala de Elección de la Reina adulta se celebrará el 17 de febrero.
Las personas interesadas en participar en cualquiera de los dos castings deberán completar la inscripción correspondiente y presentarse en La Recova en la fecha y hora establecidas.