El estreno de ‘Magallanes’ en las Islas clausura las V Jornadas ProCine del IFIC

La coproducción canaria Magallanes, de Lav Díaz, candidata por Filipinas a los premios Óscar a la mejor película internacional, y reciente ganadora, ex aequo con Mastermind (Kelly Reichardt), de la Espiga de Oro en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), se estrena este miércoles en el Archipiélago. TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge la proyección (19.00 horas), en un encuentro que culminará tras un coloquio moderado por la periodista Verónica Galán.
‘ANTIMÉTODO’
Con este acto se clausuran las V Jornadas ProCine del Instituto de Formación e Investigación Cinematográfica (IFIC), centradas en la producción creativa. El acceso a la sala es gratuito hasta completar el aforo y las entradas se pueden retirar en la web y en la taquilla de TEA.
Las jornadas, que se iniciaron el 14 de octubre, han incluido una parte formativa con clases magistrales destinada a profesionales del cine, en la Cámara de Comercio de Tenerife. Esta tarde (16.00 horas) será el turno de Do it yourself (But don’t do it alone). Antimétodo de producción cinematográfica, a cargo de Montse Triola, productora de Magallanes.
La participación en las jornadas ha conllevado un coste de inscripción de 50 euros, a los que el IFIC aplica descuentos que pueden consultarse en jornadas.programadecine.com. Las proyecciones y los coloquios son de carácter gratuito.
Protagonizada por el actor mexicano Gael García Bernal en el papel del navegante luso Fernando de Magallanes, la cinta es una coproducción internacional entre Portugal (Rosa Films), Francia (Lib Films) y España, con la participación de Andergraun Films (Cataluña) y El Viaje Films (Canarias).
Junto a Gael García Bernal, el reparto lo completan la portuguesa Ângela Azevedo Ramos y el mexicano Darío Yazbek. La fotografía corre a cargo de Artur Tort, colaborador habitual de Albert Serra, que también participa como productor junto a Montse Triola y José Alayón.
Escrita y dirigida por Lav Díaz, Magallanes revisita la historia del explorador que lideró la primera circunnavegación del mundo (1519-1522), ofreciendo una mirada crítica y humana sobre su ambición y caída.
La película explora los límites del sueño de descubrimiento frente al poder, la fe y la violencia de la conquista. “No es el mito de Magallanes, sino la verdad de su viaje”, afirma Lav Díaz. “Quise entender el precio del sueño imperial y la soledad del hombre que lo encarna”.