El fotógrafo tinerfeño Arai Alonso gana el primer premio a la mejor colección de ‘Starstrek’

Este fin de semana, La Frontera ha acogido el concurso “Starstrek”. Un evento fotográfico que ha servido para conmemorar los dos años de este municipio como destino starlight. 10 fotógrafos participantes entre sus dos modalidades han sido los protagonistas que han plasmado la belleza y singularidad del cielo nocturno de la isla del meridiano.
La iniciativa organizada por el Ayuntamiento de La Frontera tiene ganadores. El fotógrafo Arai Alonso se hacía con el primer premio a la mejor colección en su modalidad presencial con tres imágenes, una de ellas titulada “Las hijas del Viento”, una espectacular sabina danzando bajo el cielo estrellado; Wilmer Valdez ganaba el concurso online, con su imagen del Santuario de la Virgen de Los Reyes, titulada “Un refugio entre dos mundos”.
El alcalde, Pablo Rodríguez Cajas, felicitaba a los ganadores y destacaba en el acto de clausura del concurso el patrimonio del cielo de La Frontera, agradeciendo la interpretación han hecho los diez fotógrafos participantes “diez miradas distintas, 10 sensibilidades, 10 formas de entender la noche. Este concurso simboliza algo más que una actividad cultural: es un puente entre nuestra tradición y nuestra apuesta por el futuro.”
La noche dejaba otros ganadores y casi mil instantáneas tomadas en dos enclaves del municipio. El segundo premio para la modalidad presencial era también para Wilmer Valdez; mientras que el segundo de la modalidad online iba para Hacomar Casimiro con su fotografía “El resplandor del Valle”.
El tercer premio de Starstrek era para la colección de Adrián Rodríguez. Y el tercero online para Obed García con “La Sabina”
A todos los ganadores y, de manera muy especial a todos los participantes, la concejala de Turismo de La Frontera dedicaba unas palabras de agradecimiento por su participación; “por habernos confiado sus bellas imágenes y su tiempo”; con un agradecimiento extensivo al trabajo realizado por el jurado y por la Dirección de Fotografía; al equipo de seguridad, sanitarios y protección civil Valle de El Golfo.
El Concurso de Fotografía Nocturna “StarsTrek La Frontera 2025” se planteaba como objetivo principal poner en valor el cielo privilegiado del municipio —reconocido como Destino Turístico Starlight— y promover la observación astronómica como parte de su patrimonio natural, cultural y turístico. Su segunda finalidad era favorecer un espacio de encuentro para fotógrafos profesionales o aficionados a la astrofotografía.
Starstrek nos deja imágenes para el recuerdo, pensando ya en su próxima edición. Las fotografías presentadas a concurso se podrán ver en las redes sociales del concurso y en su página web.