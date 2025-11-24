El Gobierno pone fin a una prealerta activada en Canarias

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, finaliza la situación de prealerta por fenómenos costeros en todas las islas a partir de las 11:30 horas de hoy, lunes 24 de noviembre. Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Ámbito territorial
Costa norte y oeste de La Palma, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote; y litoral norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria
Observaciones
Al haber terminado las condiciones del estado de la mar que justificaron la declaración de la situación de prealerta, se da por finalizada la misma.