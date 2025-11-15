El largometraje ‘Luger’, la ópera prima de Bruno Martín, arrasa en el palmarés del Isla Calavera

El largometraje Luger, dirigido por Bruno Martín, ha sido la gran sensación del IX Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera, al conquistar los galardones más prestigiosos de la sección oficial de largometrajes. El anuncio del palmarés tuvo lugar en la mañana de este sábado y corrió a cargo de Daniel Fumero, codirector del certamen cinematográfico, y Manuel Díaz Noda, director de programación.
La cinta se alzó con el Premio Isla Calavera al Mejor Guion, para Bruno Martín y Santiago Taboada, “por la originalidad de un relato que entrelaza la herencia de la violencia histórica con la actualidad en torno a un objeto central”. El Premio Isla Calavera Jack Taylor al Mejor Actor lo han obtenido ex aequo dos de sus intérpretes, Mario Mayo y el canario David Sainz, cuya química en pantalla ha sido descrita como “una moderna pareja de Don Quijote y Sancho, con una dinámica emocional poderosa y una hermandad que conecta profundamente con el público”.
DIRECCIÓN
Bruno Martín obtuvo también el Premio Isla Calavera a la Mejor Dirección, “por la intensidad de su ópera prima, que logra llevar el guion a un crescendo explosivo y una puesta en escena que emociona”. Por último, Luger fue reconocido como Mejor Largometraje y también ganó el Premio del Público a la mejor película, consolidando su triunfo absoluto.
Presidido por Annick Mahnert (productora, directora de programación del Fantastic Fest de Austin y programadora del Festival de Cine de Sitges), integraron el jurado de la Sección Oficial de Largometrajes Raquel Herrera (actriz), Alejandra Acosta (investigadora postdoctoral Catalina Ruiz en el Departamento de Filología Española de la Universidad de La Laguna) y Kiko Castro (productor, compositor e ingeniero de sonido).
Mario Mayo y David Sainz comparten el galardón Jack Taylor al mejor actor por su trabajo en la película de Bruno Martín; Marie Leueberger recibió el galardón a la mejor actriz por su interpretación en ‘Mother’s baby’
En la categoría de efectos especiales, el galardón Colin Arthur fue para Blood Shine, “por sus impactantes efectos prácticos integrados orgánicamente en la historia”. El Premio Isla Calavera Deborah Nadoorman al Mejor Vestuario recayó en The Black Hole, “por la capacidad de sus diseños para crear atmósferas que van desde lo erótico hasta lo extravagante”.
Marie Leueberger recibió el galardón a la Mejor Actriz por su interpretación en Mother’s baby, “donde sus expresiones reflejan el mundo interior de una madre con una intensidad desconcertante y aterradora”. Además, The Black Hole recibió una mención especial por su originalidad y potencial como ópera prima de ciencia ficción realizada con medios modestos.
En la Sección Oficial de Cortometrajes a competición, Huir, de Kike Maíllo, fue reconocido por su equilibrio entre originalidad, ritmo e interpretación, mientras que The Call, de Kiko Prada, recibió un accésit por su dirección de fotografía y su lenguaje audiovisual. El jurado lo conformaron el realizador Dalay Padilla, como presidente, junto a Leo Santiesteban (periodista), Kim Simmons (cantante) y Óliver Escobar (actor). Además, el Premio Méliès de Plata al Mejor Cortometraje de Género Fantástico fue también para The Call.
JURADO JOVEN
Los premios del Jurado Joven los obtuvieron Redux Redux, como Mejor Largometraje, por su homenaje al fantástico y su originalidad, y Buitres, como Mejor Cortometraje, por su crítica social y su uso de elementos fantásticos. El Jurado Joven también concedió menciones especiales a El Aspirante y Kenopsia, por su calidad y mensaje. Finalmente, el Premio del Público fue para Buitres, en la categoría de cortometraje, y para Luger, en la de largometraje.