EN VIVO | La Laguna Tenerife-San Pablo Burgos

Recuperar esas buenas sensaciones que ha tenido a lo largo de estas primeras jornadas de Liga, incluidas ante el Baskonia durante muchos minutos, es el objetivo que persigue La Laguna Tenerife en el partido que afrontará esta tarde, en el pabellón de Deportes Santiago Martín y en el que se enfrenta al Recoletos Salud San Pablo Burgos.
El conjunto tinerfeño, que es segundo en la clasificación de la ACB, no quiere perder ese hilo y continuar en la zona más alta de la tabla clasificatoria y así alcanzar, lo antes posible, los objetivos que se tienen marcados, el primero de ellos finalizar entre los ocho primeros al término de la primera vuelta y así ser uno de los participantes en la Copa del Rey que se disputa en Valencia.