Vilaflor enciende su Navidad con el Primer Mercado de Invierno: talleres, gastronomía y actuaciones

Vilaflor de Chasna dará la bienvenida a la temporada navideña con la celebración de su primer Mercado de Invierno, un evento previsto para el sábado 6 de diciembre de 2025, que reunirá marcas locales y de Tenerife, gastronomía, actividades familiares y música en vivo en torno a la emblemática Plaza de San Pedro. La jornada culminará con el esperado encendido oficial de la iluminación navideña, que este año adquiere un significado especial al marcar el nacimiento de una nueva tradición en el municipio.
El mercado abrirá sus puertas a las 11:00 horas, ofreciendo una cuidada selección de puestos de diseño, decoración, productos de temporada y propuestas elaboradas por creadores locales
El mercado contará con un programa de dinamización paralelo, donde el público infantil tiene un espacio con juegos y dinámicas. Tanto en horario de mañana como de tarde.
A mediodía, el mercado adoptará un ambiente para toda la familia con música y una oferta gastronómica inspirada en productos de cercanía, pensada para disfrutar al aire libre. Durante la tarde, las parrandas itinerantes, fanfarrias y DJ animarán la plaza hasta llegar al momento más esperado: el encendido navideño.
Esta iniciativa promovida por Gestión del Medio Rural, Volcanic Experience y el ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, es una cita única que ningún vecino se querrá perder.
El Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna subraya que este primer Mercado de Invierno “nace con vocación de continuidad y con el objetivo de fortalecer el comercio local, la artesanía y la vida comunitaria. Queremos que los vecinos sientan este mercado como suyo y que los visitantes descubran un Vilaflor auténtico, acogedor y lleno de identidad”.
Pensado para vecinos, familias y visitantes de toda la isla, el Primer Mercado de Invierno de Vilaflor de Chasna ofrece una experiencia navideña cercana, acogedora y vinculada a uno de los entornos históricos más especiales de Canarias.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
- Fecha: Sábado, 6 de diciembre de 2025
- Horario: 11:00 h – 20:30 h
- Lugar: Plaza de San Pedro, Vilaflor de Chasna
- Actividades destacadas:
- Talleres familiares
- Puestos de diseño, decoración y productos locales
- Propuestas gastronómicas
- Parrandas, DJ y fanfarria
- Encendido navideño