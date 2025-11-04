Una gran plaza caribeña de 1.450 m2 para el escenario del Carnaval de Santa Cruz

Trocitos de calles y rincones pintorescos que convergen en una bulliciosa plaza colonial son los que han inspirado el diseño del escenario del Carnaval de Santa Cruz 2026, un viaje de fantasía, repleto de color y grandiosidad, que se prepara para vestir de fiesta el gran soporte escénico que se erigirá en el Recinto Ferial, donde, a partir del próximo 23 de enero, se desarrollarán los concursos y galas que tendrán como tema los Ritmos Latinos.
El alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, acompañado del concejal de Fiestas, Javier Caraballero, y del escenógrafo Sergio Macías, presentó ayer la maqueta de la futura estructura carnavalera, la cual ocupará una superficie de 1.450 metros cuadrados, dispondrá de cuatro rampas de acceso, de nueve metros de ancho, y de 175 metros cuadrados de pantallas LED integradas, lo que lo situará como “el escenario más ambicioso de los últimos años, que permitirá mejorar la visibilidad y las retransmisiones televisivas”, subrayó el regidor.
El diseño, obra del escenógrafo grancanario Sergio Macías, prescinde de la forma de diamante utilizada el año pasado y apuesta por una estructura más vistosa e inmersiva, con la que se ganará en volumetría escénica y, además, permitirá interactuar al público con la fiesta, cuyo aforo se prevé para 7.000 personas. “Es un escenario que rompe la simetría clásica para abrazar el caos vibrante de la calle, donde cada elemento, una farola, un grafiti, una ventana o un tambor, tiene personalidad y aporta ritmo visual”, apuntó el diseñador, que se estrena por vez primera en el Carnaval santacrucero.
El escenario se caracteriza, además, por la integración de lo escenográfico y lo tecnológico, donde las pantallas LED se convertirán en parte del lenguaje plástico del conjunto. Además, como principales novedades, el espacio destinado al jurado contará con decorado y la escenografía trascenderá el escenario principal, al contar con una plataforma en medio del público que dará mayor dinamismo a concursos y galas.
Arquitectura
Macías afirmó que la estructura se inspira en una gran plaza latina que reúne a las culturas del Caribe, de Latinoamérica y de Canarias. Hemos reinterpretado la arquitectura colonial y el espíritu callejero de estos pueblos con un lenguaje contemporáneo, buscando que el público sienta que está dentro del bullicio de la fiesta”.
“El escenario respirará vida, ritmo y emoción”, dijo el escenógrafo, pues estará presidido por un gran portón colonial por el que pasarán más de 10.000 personas entre grupos, artistas y candidatas. Una profundidad de volúmenes a varias alturas que conformarán una superficie escénica de 73 metros de ancho en su parte frontal; una distancia de 27,5 metros entre la puerta central y la boca de escenario, y más de 1.200 metros cuadrados de tallado de corcho para los múltiples detalles que acompañarán la estructura, donde se fusionará el arte urbano con grandes murales de personajes famosos del Carnaval.
Además, tambores y trompetas murgueras de más de 3 metros de altura presidirán la puerta central de este macroescenario, cuyas primeras piezas comenzarán a ensamblarse el próximo 7 de enero.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, destacó la “dinámica espacial y la capacidad del escenario para transformar el entorno en una auténtica experiencia inmersiva. Cada elemento está pensado para favorecer el movimiento, la interacción y el espectáculo televisivo”.