Eva García, alcaldesa de Buenavista del Norte: “Nuestro objetivo es fijar población y garantizar la protección del entorno y el desarrollo rural”

La alcaldesa de Buenavista del Norte, Eva García (PSOE), destaca en esta entrevista el compromiso de su municipio con la inclusión social como estrategia inteligente de desarrollo económico. Además, anuncia proyectos e iniciativas que favorecerán la dinamización y promoción de la tradición, el progreso y la identidad local.
– Buenavista es un municipio comprometido con la inserción de toda su población. Proyectos como el Festival Buenavista Diversa promueven la inclusión, la accesibilidad y el desarrollo local, ¿Cómo beneficia ser un municipio inclusivo al crecimiento económico?
“Ser un municipio inclusivo no solo es un compromiso ético, sino también una estrategia inteligente de desarrollo económico, porque fortalece el tejido social, amplía las oportunidades laborales y convierte al territorio en un espacio atractivo, dinámico y sostenible. Buenavista del Norte lleva años identificándose como municipio que trabaja por la accesibilidad universal, poniendo a las personas en el centro del ecosistema. Creamos una filosofía de trabajo durante todo el año, con formación a la población, adecuación de espacios o actividades culturales y de ocio adaptadas, que se materializan en un festival anual de varios días, dirigido al disfrute, bienestar, ocio y tiempo libre de todos y todas, relacionándolo con el turismo, la cultura y el patrimonio del municipio. El tejido empresarial del municipio se identifica con este proyecto que va para su décima edición y que pretende transformar la sociedad, dinamizar económicamente y conectar a los vecinos y vecinas, pero también a quienes nos visitan, con el entorno que nos rodea”
– Además, Buenavista mantiene una gran tradición rural, siendo este sector su principal fuente económica. ¿De qué manera se puede lograr un municipio moderno, adaptado a las necesidades actuales, pero en sintonía con su historia, sus tradiciones y su cultura?
“Gran parte del territorio de Buenavista pertenece al Parque Rural de Teno, un espacio de enorme valor natural, paisajístico y cultural. Este entorno privilegiado permite impulsar un modelo de turismo sostenible y responsable, centrado en la naturaleza, la agricultura, la ganadería y las tradiciones locales. Siempre destaco que Buenavista lo tiene todo y tenemos la oportunidad para basar su desarrollo en la calidad de vida, la sostenibilidad y el orgullo por nuestras raíces. Tenemos nuestras limitaciones como municipio pequeño, vinculadas al reto demográfico, con una población envejecida, una oferta laboral limitada y con el abandono de los oficios tradicionales vinculados, sobre todo, con la agricultura y la ganadería. Por ello, nuestro reto principal es combinar la protección del entorno y de la identidad rural con políticas activas de atracción de población, emprendimiento y empleo sostenible. Solo así podremos garantizar un futuro equilibrado, en el que modernidad, tradición y bienestar social convivan en armonía. Para ser un municipio moderno no hay que olvidar el pasado, sino integrar la innovación con la historia, el entorno y nuestra gente. Buenavista del Norte debe avanzar hacia el futuro siendo fiel a su identidad, haciendo de su tradición rural un motor de desarrollo sostenible y de orgullo colectivo. Por eso, desde el Ayuntamiento hemos lanzado un proyecto que para nosotros es muy importante, “+Raíz +Futuro”, con el apoyo económico del Gobierno de Canarias, donde a través de una empresa local estamos dando a conocer los valores de nuestro entorno, la importancia del patrimonio rural y el producto local. Este proyecto dirigido a los más jóvenes, donde participan también los centros educativos del municipio y otros colectivos, pretende divulgar lo nuestro y darlo a conocer con la responsabilidad de legarlo a futuras generaciones”.
– ¿Cuáles son los próximos proyectos urbanísticos que se desarrollarán a corto plazo?
“Hemos trabajado mucho en estos dos años. Nos encontramos todas las obras paralizadas administrativamente y otras por falta de financiación. Ya estamos dando salida a la adecuación del polideportivo San Francisco, una instalación clave para la actividad deportiva del municipio. Agradecemos al Área de Deportes del Cabildo de Tenerife la sensibilidad con nuestro municipio, recuperando la financiación que se había perdido. También hemos terminado los procesos administrativos de varias obras que están en trámites para sacar a licitación, como el Cine Municipal, una infraestructura primordial en el casco del municipio; el centro cultural de la Cuesta o la adecuación de la asomada del Guirre. Actualmente, se encuentra en licitación de obras importantes de adecuación del campo de fútbol, para dotarlo de seguridad en las instalaciones; así como las obras de ampliación en el cementerio. Igualmente, hemos llevado a cabo la adecuación de los parques infantiles de todo el municipio y ya estamos trabajando en la dotación de sombra de alguno de ellos y estamos trabajando en la adecuación de los colegios con el apoyo de la Consejería de Educación, sobre todo a través de mejoras de los espacios deportivos, la dotación de sombra y la instalación eléctrica. En estas semanas estamos pendientes de la firma del convenio con el IASS para la adecuación de la Casa de Mayores, una financiación que también se había perdido y que es necesaria para complementar el gran servicio que se ofrece ya desde este centro a nuestros mayores. También seguimos trabajando con el Área de Medio Ambiente y Turismo del Cabildo de Tenerife para la mejora de los espacios en Punta de Teno, con la rehabilitación del embarcadero y otras áreas. Igualmente, estamos haciendo una política de vivienda centrada en dar soluciones habitacionales a los vecinos y vecinas, apostando por la adquisición de 15 viviendas que serán destinadas a alquiler asequible, además de instar al Gobierno de Canarias a adquirir nuevos inmuebles para tal fin. Nos queda mucho trabajo por delante, pero seguimos esforzándonos en dar soluciones a todas las demandas vecinales”.
-El próximo 16 de noviembre se celebra la Feria de Medianías en el Parque Rural de Teno, ¿qué esperamos en esta jornada?
“La Feria de Medianías será una oportunidad para reconocer el valor del territorio y de las personas que lo habitan y trabajan en él. El Ayuntamiento de Buenavista colabora con el Parque Rural de Teno en la celebración de esta jornada donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de productos locales, degustaciones, muestras de ganadería, artesanía, agricultura y gastronomía tradicional, además de actividades culturales, talleres y música popular. Asimismo, la iniciativa supone un impulso a la economía local, apoyando a pequeños productores, emprendedores y colectivos que apuestan por la calidad, la identidad y el respeto al medio natural. Será una muestra de todo lo que nos identifica como pueblo en un entorno único como es el Valle de El Palmar, en Los Pedregales”.