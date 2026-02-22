El carnaval donde no hay purpurina, sino diablos: la joya ancestral que resiste en Teno Alto

Mientras el resto de las islas se preparan para el brillo y las plataformas, en las cumbres de Buenavista del Norte el tiempo parece haberse detenido. Este fin de semana, el caserío de Teno Alto ha vuelto a demostrar por qué es el guardián de la esencia más pura de nuestras islas con la celebración de su carnaval rural, una festividad donde el protagonista no es una reina, sino un Diablo.
El Diablo en El Vallado: el despertar del invierno
La jornada arrancó con una figura que estremece y fascina a partes iguales: la aparición del Diablo. Este personaje, que encarna el espíritu indómito de los antiguos festejos de invierno, revolucionó las calles de El Vallado. Lejos de la modernidad, su presencia recuerda las señas de identidad de un pueblo que se niega a olvidar sus raíces. Ver al Diablo correr entre las casas de piedra de Teno es, para muchos visitantes, un viaje directo al pasado de Canarias.
El Baile de Piñata: una danza que desaparece
Tras el revuelo del Diablo, el centro de atención se trasladó a la plaza de la localidad para el histórico baile de Piñata. Se trata de un ritual coreográfico que ha desaparecido en casi todo el archipiélago:
- Cintas de colores: Los participantes bailan sosteniendo cintas que cuelgan de una gran piñata suspendida.
- Ritmo constante: Al son de la música tradicional, los bailadores giran hasta que el recipiente se abre, en medio de una celebración colectiva que simboliza la unión del vecindario.
Un patrimonio vivo frente a la modernidad
La alcaldesa de Buenavista del Norte, Eva García, ha destacado la “resiliencia” de los vecinos y de la Asociación de Teno Alto. En un mundo globalizado, mantener viva esta tradición es una apuesta política y cultural por la historia local. “Teno Alto es la identidad de nuestro municipio; es patrimonio, paisaje y comunidad”, señaló la regidora.
Rumbo al Carnaval Pirata
Este “baile en las nubes” es solo el aperitivo. Con la tradición ya cumplida en lo alto del macizo, la programación del carnaval de Buenavista del Norte se trasladará la próxima semana al casco urbano, donde la temática cambiará radicalmente para sumergirse en un mundo de piratas.
Sin embargo, para los que buscan la autenticidad, el rastro del Diablo en el barro de Teno Alto seguirá siendo el momento más mágico y auténtico de estas fiestas.