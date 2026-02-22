Guía completa del Domingo de Piñata en Tenerife: horarios, conciertos y el fin de fiesta en Santa Cruz

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife encara su despedida tras una jornada histórica. El Sábado de Piñata ha marcado un hito de participación con 425.000 personas abarrotando el cuadrilátero festivo desde la mañana hasta la madrugada. El efecto de los conciertos de Sebastián Yatra y Nicky Jam provocó un lleno absoluto en el frente marítimo y las plazas del centro, consolidando 18 horas de baile ininterrumpido.
Para quienes deseen exprimir las últimas horas de la fiesta dedicada a los “Ritmos Latinos”, este es el programa detallado del Domingo de Piñata:
Mañana: Tradición y motor en el centro La jornada arranca con los platos fuertes del costumbrismo tinerfeño en la plaza del Príncipe:
- 11:00 horas: Concierto de la Afilarmónica Ni Fú Ni Fá, el decano de las murgas.
- A continuación: Actuación de la agrupación lírico-musical Los Fregolinos.
- Paralelamente: El Parque García Sanabria acogerá el tradicional Concurso de Coches Antiguos, una cita ineludible para los amantes del motor de época.
Tarde: El Carnaval Sénior de Canarias El escenario principal de la plaza de La Candelaria se convertirá en el epicentro del Carnaval Sénior a partir de las 17:00 horas. Este evento atraerá a mayores de todo el archipiélago y contará con un cartel de lujo:
- Actuaciones de Pepe Benavente, Shaila Dúrcal y Jhonny Maquinaria.
- Participación de la murga Las Incansables de Icod de los Vinos.
- El humor de Yanely Hernández.
Noche: Fin de fiesta y fuegos artificiales El broche de oro a esta edición lo pondrá la música de la Orquesta Guayaba, que actuará de 20:00 a 22:00 horas en la plaza de La Candelaria. Al finalizar la actuación, se procederá al lanzamiento de los tradicionales fuegos artificiales, marcando el final oficial de los actos en la calle y despidiendo el Carnaval hasta el próximo año.
La capital tinerfeña se prepara así para cerrar una edición que ha desbordado todas las previsiones en la zona litoral y calles como La Marina, Villalba Hervás y Emilio Calzadilla, reafirmando su título como uno de los mejores carnavales del mundo.