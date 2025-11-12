Doce bodegas de toda la Isla participan en la Fiesta de los Vinos por San Andrés

Doce bodegas de toda la Isla participan este año en la Fiesta de los Vinos por San Andrés, a las que se sumarán once restaurantes del municipio que ofrecerán sus tapas, servidas por los ciclos de hostelería del IES San Marcos. Así lo anunció ayer el alcalde, Javier Sierra, durante la presentación oficial del programa y el cartel (cuyo autor es Damiroal) de las Fiestas San Andrés, una de las tradiciones más singulares y esperadas del Norte de Tenerife.
Este año el arrastre se celebrará los días 28, 29 y 30 de noviembre, con una previsión de más de 30.000 personas disfrutando en simultáneo de esta cita única con la tradición, el vino y la cultura popular. Tres jornadas en las que las personas más atrevidas se arrastran con sus tablas desde las empinadas calles El Plano, San Antonio y Hércules reviviendo una costumbre que hunde sus raíces en los antiguos oficios de la madera y la tonelería.
Acompañado de los concejales de Turismo y Fiestas, Gerardo Rizo y Cathaysa Concepción, respectivamente, el mandatario confirmó que el descorche institucional de la primera botella de vino de la cosecha tendrá lugar el jueves 28 a las 21.00 horas en la plaza Andrés de Lorenzo Cáceres, en un “brindis simbólico” que será retransmitido en directo para toda Canarias a través del programa Una hora menos de Televisión Canaria, uniendo a las ocho islas en torno al nombre de Icod de los Vinos.
Al día siguiente, a partir de las 19.00 horas, la calle San Agustín acogerá la esperada Fiesta de los Vinos, con música, tapas y bodegas de Tenerife, mientras que el sábado 30, a las 18.00 horas, tendrá lugar la Batalla de Polkas en la plaza Andrés de Lorenzo Cáceres, que pondrá el broche final a tres días de tradición, una de las principales novedades de este año al celebrarse de manera simultánea.
Campaña de promoción “sin precedentes”
Este año el Ayuntamiento ha desarrollado una campaña de promoción “sin precedentes”, con presencia de la imagen oficial de las Tablas de San Andrés en todas las agarraderas y cartelería interior de los tranvías de Tenerife, así como en vallas publicitarias de la TF-5, la salida del aeropuerto Tenerife Norte, las pantallas digitales del propio aeropuerto y la revista NT de Binter Canarias.
Por último, el mandatario icodense subrayó que “San Andrés es identidad de nuestra ciudad. Y por eso, Icod de los Vinos vuelve a abrir sus calles y bodegas a toda Canarias, para que juntos podamos celebrar la identidad de nuestra tierra”.