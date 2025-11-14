La ‘fiesta’ de Discos Manzana en Santa Cruz: firma de libros y sesión con DJ

Discos Manzana, la marca que cambió para siempre la música en Canarias, está de enhorabuena. Tras la publicación del libro que celebra su 50 aniversario, varios actos permitirán a todas aquellas personas que mantienen vivo el recuerdo de Manzana revivir algunos de sus mejores momentos.
Discos Manzana cambió la historia de la música en Canarias. No solo por la gran cantidad de tiendas en todo el Archipiélago, sino porque desde su productora salieron algunos de los discos más emblemáticos de la historia de las Islas. Ahora, el libro Y en eso llegó Manzana, Historia escrita y gráfica de una empresa discográfica revolucionaria, homenajea a aquella verdadera “experiencia extraordinaria” que fue Manzana, coincidiendo ahora con los 50 años de su fundación.
Presentación del libro de Discos Manzana
Aunque la presentación oficial de llevará a cabo en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz, el próximo lunes, 17 de noviembre, ese mismo día, a partir de las 20.00 horas, se llevará a cabo un acto abierto para todo aquel que lo desee.
Será en la tienda Blous&Music/ El Cinematógrafo de Santa Cruz, lugar en el que se llevará a cabo una firma de libros, con una sesión musical con DJ para poder conocer de primera mano los secretos del libro Y en eso llegó Manzana.
El libro, que cuenta con 272 páginas y tendrá formato de tapa dura, ha sido editado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), ha sido escrito y coordinado Alberto J. González Segura, y cuenta con el prólogo de José Manuel Pérez Lorenzo e introducciones de los periodistas Carmelo Rivero y Juan Cruz Ruiz.