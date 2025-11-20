Ruta del Brindis, feria de tapas y un gran mercado gastronómico: la Navidad llega con sabor a Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife integra este año varias actividades gastronómicas dentro de la programación navideña municipal.
Las propuestas incluyen rutas culinarias, ferias especializadas y un mercado navideño gastronómico que se extenderá durante varias semanas en distintos puntos de la ciudad.
Todas las actividades cuentan con inscripción gratuita para establecimientos y acceso libre para el público.
Ruta del Brindis
La Ruta del Brindis se celebrará del 24 de noviembre al 14 de diciembre en establecimientos de restauración del municipio con una promoción de tapa y bebida a 4 euros, con temática centrada en el brindis y las celebraciones navideñas.
Los locales participantes podrán ofrecer maridajes con vinos locales, cervezas artesanas o bebidas tradicionales de temporada.
La actividad contará con una webapp en castellano e inglés con geolocalización de establecimientos, descripción de cada tapa y un sistema de votación.
Se otorgarán tres premios a las tapas mejor valoradas, consistentes en campañas de comunicación valoradas en un mínimo de 500 euros y diplomas de reconocimiento.
Además, entre las personas que voten se sortearán tres cheques regalo de 100 euros, válidos hasta el 27 de diciembre de 2025, preferentemente en establecimientos participantes.
Ruta del Bocadillazo
La Ruta del Bocadillazo se desarrollará del 26 de noviembre al 21 de diciembre en establecimientos hosteleros del Distrito Suroeste. La iniciativa permitirá degustar bocadillazos al precio de 3 euros (sin bebida).
Participan hasta 40 establecimientos, incluidos bares, restaurantes, tascas, gastro tascas y cafeterías, todo ellos ubicados en el Distrito Suroeste.
Al igual que en la edición anterior, las propuestas se valorarán a través de una webapp. Los tres locales mejor puntuados recibirán premios en metálico:
- 200 euros (primer clasificado)
- 150 euros (segundo)
- 100 euros (tercero)
El público que vote también podrá acceder a premios, consistentes en tres vales de 60 euros para consumir en establecimientos participantes.
Feria de Tapas y Vinos
La Feria Gastronómica de Tapas y Vinos del Distrito Salud-La Salle tendrá lugar el sábado 29 de noviembre, de 18:00 a 00:00 horas, en el Parque La Granja.
Esta segunda edición reunirá vinos producidos en Tenerife, incluyendo referencias pertenecientes a las cinco Denominaciones de Origen de la Isla. Participarán 12 bodegas:
- DO Abona: Bodega Mencey Chasna, Bodega Lagar de Chasna, Bodega Reverón, Bodega Cumbres de Abona
- DO Islas Canarias: Bodega Gallo & Quíquere Wines, Bodega El Sitio
- DO Valle de La Orotava: Bodega Atlante, Bodega La Haya
- DO Tacoronte: Bodega Linaje del Pago
- DO Güímar: Bodega Comarcal Valle de Güímar, Bodega La Vera
El evento contará además con 27 stands de gastronomía local, donde bares y restaurantes ofrecerán tapas tradicionales e innovadoras.
La feria incluirá actividades complementarias como un photocall y la siguiente programación musical:
- 18:00 h – DJ Kike
- 18:30 h – Orquesta La Sabrosa (tributo a Juan Luis Guerra)
- 20:15 h – Los Vándalos
- 21:45 h – DJ Tay DLeon
- 22:45 h – Melocos
- 00:00 h – Cierre del evento
Tenerife Gastro Navidad Market Fest
El Gastro Navidad Market Fest se celebrará del 13 de diciembre al 6 de enero en la Plaza de España, con entrada gratuita y horario de 10:00 a 22:00 horas. El evento combina oferta gastronómica, actividades infantiles y programación musical.
Entre las actividades previstas se encuentran:
- Zona gastronómica
- Talleres culinarios
- Showcookings
- Degustaciones
- Mercadillo de artesanía
- Atracciones infantiles
También se ofrecerá programación musical en directo. El 13 de diciembre se realizará el concierto inaugural a cargo de Leoni Torres. El 20 de diciembre, el grupo Despistaos actuará con parte de su repertorio habitual.