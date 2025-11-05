‘Gladiator’ es canario y se llama Juan Carlos Gutiérrez Alonso

El Ayuntamiento de Antigua y en su nombre el alcalde, Matías Peña y el concejal de Deportes, Samuel Torres, felicitan una hazaña que parece de película. Increíble pero cierto, afirman los representantes municipales, el joven luchador del Club AFC con sede en Antigua, Juan Carlos Gutiérrez Alonso, se presentó en el Campeonato del Mundo de Lucha Extrema, celebrado en Roma el pasado fin de semana, se le calificó como ‘La sensación’ y regresó como Campeón del Mundo XFC en 60 kilos.
Lo que parecía un sueño, un imposible, se ha logrado, Campeón del Mundo XFC, conseguido a base de disciplina y una puesta a punto física inmejorable, afirma orgulloso su conocido entrenador internacional Luis Aday Borges Hernández, que añade, siendo además un luchador honrado y que muestra gran deportiva en el ring y en el gimnasio.
Calificado como La sensación en el Campeonato del Mundo, con las instrucciones de Aday Borges, el respaldo presencial de la segunda entrenadora titulada del club deportivo AFC, Raquel Santander Cuenca, así como la energía de todos sus compañeros y compañeras, subió al ring, Juan Carlos Gutiérrez Alonso, mostrándose implacable en cada uno de los combates, sin titubeos y una locura de movimiento de brazos, pasos o rodillas, que no se podían seguir.
Una lucha retransmitida en cientos de canales de televisión, por el interés que tiene un combate entre los mejores, mil luchadores de todos los países del mundo, combinando Kickboxing, K-1, Muay Thai, Artes Marciales Mixtas o MMA, Boxeo, point fight grappling, Jiu Jitsu Brasileño o BJJ, Karate, Kata Forms, Self Defense.