El Gobierno actualiza la prealerta en Canarias

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago. La medida entrará en vigor este viernes, 7 de noviembre, a partir de las 17.00 horas, según informó el Ejecutivo autonómico.
La decisión se adopta en base a los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y a otras fuentes oficiales, dentro del marco del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgo de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Ámbito territorial afectado
La prealerta se extiende a:
- Litoral norte y oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote.
- Toda la costa norte de Tenerife y Gran Canaria.
Qué se espera en las próximas horas
Según la información facilitada, se prevé:
- Oleaje del mar combinado de 2,5 a 4 metros
- Viento del norte y noroeste de fuerza 4-5 (20-40 km/h) en zonas costeras
- Oleaje de mar de fondo del norte de 2 a 4 metros
- Condiciones más adversas, especialmente el viernes al final del día y el sábado, en el litoral norte de Tenerife y Gran Canaria y en el suroeste de Gran Canaria
El Gobierno de Canarias advierte de que, en algunos puntos, se registrará mar de fondo con altura significativa de hasta 4 metros, lo que puede generar fuerte rompiente.