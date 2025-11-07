el tiempo

El Gobierno actualiza la prealerta en Canarias

La decisión se adopta en base a los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago. La medida entrará en vigor este viernes, 7 de noviembre, a partir de las 17.00 horas, según informó el Ejecutivo autonómico.

La decisión se adopta en base a los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y a otras fuentes oficiales, dentro del marco del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgo de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Ámbito territorial afectado

La prealerta se extiende a:

  • Litoral norte y oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote.
  • Toda la costa norte de Tenerife y Gran Canaria.

Qué se espera en las próximas horas

Según la información facilitada, se prevé:

  • Oleaje del mar combinado de 2,5 a 4 metros
  • Viento del norte y noroeste de fuerza 4-5 (20-40 km/h) en zonas costeras
  • Oleaje de mar de fondo del norte de 2 a 4 metros
  • Condiciones más adversas, especialmente el viernes al final del día y el sábado, en el litoral norte de Tenerife y Gran Canaria y en el suroeste de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias advierte de que, en algunos puntos, se registrará mar de fondo con altura significativa de hasta 4 metros, lo que puede generar fuerte rompiente.

