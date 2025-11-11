El Granada será el siguiente rival en Copa del Rey del CD Tenerife

El Granada CF visitará el Heliodoro Rodríguez López en la siguiente eliminatoria copera para verse las caras con el CD Tenerife.
Tras eliminar a la RSD Alcalá, los de Álvaro Cervera recibirán a principios de diciembre al conjunto nazarí, club de Segunda División. Este emparejamiento surgió en el sorteo realizado en la mañana de hoy en el salón Luis Aragonés de la RFEF, en Las Rozas.
El sorteo se llevó a cabo por criterios de distribución geográfica por segunda vez, por lo que el CD Tenerife estaba encuadrado en los bombos del grupo 2.
En la competición liguera, el club andaluz no atraviesa un buen momento, al ocupar la primera posición de descenso de la categoría de plata con 14 puntos, estando muy lejos de los puestos de ascenso, lugar al que tendría que aspirar debido a su potencial económico, deportivo y por historia.