La Guardia Civil descubre en Canarias tres coches robados ocultos en un contenedor

La Guardia Civil del Puerto de la Luz y de Las Palmas, bajo la dependencia funcional de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, ha recuperado tres vehículos sustraídos en Países Bajos que se encontraban ocultos en el interior de un contenedor con destino a África.
Los hechos se desarrollaron el pasado 28 de octubre, cuando agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF), pertenecientes a la Sección Fiscal y de Fronteras del Puerto de La Luz, efectuaban un control rutinario dentro de las labores habituales de prevención del tráfico ilícito de vehículos robados en Europa. En el transcurso de estas actuaciones, y tras analizar la información disponible, los agentes realizaron un análisis de riesgos sobre la carga transportada por un buque procedente del norte de Europa.
Como resultado de esta valoración, se solicitó al Administrador de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria la inspección física de un contenedor sospechoso, con origen en el puerto de Amberes (Bélgica) y destino final el puerto de Banjul (Gambia).
Durante la apertura del contenedor, los agentes comprobaron que el contenido declarado no coincidía con la carga real. En su interior se localizaron tres vehículos de la marca Toyota, modelo RAV4. Tras verificar las matrículas y los números de bastidor, se confirmó que los tres automóviles figuraban como sustraídos en Róterdam (Países Bajos), principalmente durante el mes de septiembre de 2025. El valor conjunto de los vehículos recuperados asciende a unos 150.000 euros.