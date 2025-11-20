Güímar establece en 0,40 euros por kilo la ayuda a los viticultores locales

El Ayuntamiento de Güímar ha cerrado la nueva línea de apoyo económico a los viticultores del municipio con una cuantía fija de 0,40 euros por kilo de uva destinada a vino de calidad, una medida diseñada para compensar a quienes entregaron su producción al Consejo Regulador en un año marcado por la incertidumbre. En la campaña actual se registraron 123.000 kilos de uva, según los datos aportados por el área.
Los ejercicios anteriores dejaron unos 21.000 euros de excedentes de esta misma ayuda que acabaron volviendo a las arcas municipales. La previsión inicial rondaba los 36 céntimos por kilo, pero el Ayuntamiento decidió elevarla para asegurar un mejor retorno al viticultor.
La concejala de Producto Local, Raquel Díaz Castro explicó que el cambio en estas línea de ayudas tiene una intención concreta: “Es una mejora para que ese excedente fuera al viticultor y no al ayuntamiento”. Asimismo, apuntó que el gobierno municipal revisó las cifras iniciales “para garantizar el máximo reparto posible a los agricultores”.
La convocatoria de subvenciones establece un presupuesto global de 45.000 euros destinados a apoyar la producción de uva para vinos amparados por la Denominación de Origen Valle de Güímar. Pese a las restricciones provocadas por la filoxera en la Isla, la concejala aclaró que ninguna producción de Güímar se ha visto afectada. El brote más cercano se registró en Candelaria, pero “no se propagó a fincas locales”. Aun así, recordó que el sector ha tenido que adaptarse a “limitaciones logísticas y a una reducción generalizada de cosecha”.
ESENCIA DE CALIDAD
Díaz Castro defendió el peso de la viticultura en la identidad local. Afirma que “el sector vitivinícola es nuestra esencia” y que la uva de zonas como Los Pelados o Las Dehesas “es de muchísima calidad”. Añadió además que los bodegueros del valle alcanzan ese nivel “por nuestras circunstancias como municipio”, lo que refuerza la necesidad de apoyo institucional.
El Ayuntamiento invitó también a asistir al Descorche del Valle de Güímar, que se celebrará el 22 de noviembre con la colaboración del Consejo Regulador. El evento ofrecerá catas guiadas, además de una zona de degustación y venta en la que participarán estas cuatro bodegas junto a Bodegas Calius y Bodega El Silencio. Durante el acto se entregará por primera vez el Premio Raíces y Barrica, con el que se busca destacar el trabajo del sector en el valle.