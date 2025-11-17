El Hospital de Día Pediátrico del HUC cumple más de 15 años de atención al niño y su familia

El Hospital de día Pediátrico del Hospital Universitario de Canarias ha cumplido 15 años en su actual ubicación, en la cuarta planta del edificio de actividades Ambulatorias, desempeñando un gran papel en la atención de los menores, adolescentes y sus familias. En este periodo de tiempo ha realizado hasta 15.000 atenciones.
La hospitalización de día aporta los cuidados de enfermería y tratamientos médicos necesarios para procedimientos diagnósticos y terapéuticos de pacientes en edad pediátrica que no pueden ser realizados en régimen de consulta o no requieran ingreso. Esta modalidad asistencial aporta mayor comodidad al niño y a su familia, que interrumpe menos su dinámica formativa y social. También aporta eciencia sanitaria en cuanto a evitar estancias hospitalarias innecesarias y visitas a Urgencias, y además ofrece una mayor seguridad clínica y mejor calidad percibida por el paciente y su entorno.
En julio de 2010 se realizó la implantación y el traslado de todo el material y recursos humanos que desempeñaban su labor en una habitación en la planta de pediatría del edificio de hospitalización a su nueva ubicación, un lugar más cómodo, luminoso y amplio que contribuye al bienestar de los usuarios y sus familias. La unidad cuenta con cinco espacios y se pueden atender al mismo tiempo entre seis y nueve pacientes, dependiendo de la complejidad de la atención que necesiten.
Macarena González Cruz, pediatra especialista oncológica en la Unidad de Día señala que la tipología de casos que atienden “son de todo tipo, aunque la especialidad que más predomina es la oncología pediátrica y los tratamientos de citostáticos (fármacos que destruyen células cancerosas al impedir su división), pero también se tratan pacientes digestivos, nefrológicos o endocrinos, que son los predominantes, pero también atendemos pacientes de todas las especialidades al realizar pruebas funcionales, analíticas, curas, sedaciones para otro tipo de procedimientos o cualquier asistencia en la que los pacientes no requieren ingreso”. Este Hospital de Día Pediátrico “es una herramienta clave, hay pacientes que no necesitan ser ingresados porque el tratamiento que requieren no es tan largo y acudiendo al Hospital de día no tienen que pernoctar. Cualquier ingreso supone una agresión al paciente porque cambia su rutina. Este servicio permite que “los pacientes vengan, se pongan tratamiento, se examinen o hagan procedimientos que no requieren ingreso y regresen a su domicilio”.
Por su parte, la enfermera oncológica de la unidad, Sarai González, señaló que el número de procedimientos o estancias que hemos atendido en estos 15 años está entre los 12.000 y 15.000 procedimientos y tratamientos, pruebas funcionales, extracciones para analíticas, sedaciones o curas.
Actualmente el Hospital de Día Pediátrico trabaja en horario de mañana, “pero si el horario de atención se extendiera, pasan a la planta y tendrán su alta desde allí también ese mismo día”.
Nuestros niños
Cuestionadas por la coordinación con otras áreas, o la derivación cuando superan la edad pediátrica de los pacientes atendidos, Macarena González señaló que “hay muchas especialidades con las que realizamos una consulta conjunta previa entre las unidades de Hospital de Día de Adultos y Pediátrico para abordar la continuidad de sus cuidados”, pero destacó que “con muchos pacientes y familias tenemos un vínculo y los consideramos ‘nuestros niños’. Todavía siguen viniendo a saludarnos, nos cuentan cómo les va y nos piden consejo. Que cinco o 10 años después vengan a saludarte con un buen recuerdo muestra el trabajo realizado”. “El día que no nos afecte la enfermedad de un niño, dimitimos”.
La mayor satisfacción para González es “verlos con 34 años y a punto de casarse”. A parte de la curación, destaca “la calidad de vida que se les brinda al no tener que ingresarlos, llevar una vida normal entre los procedimientos ambulatorios que se manejan desde aquí, o enseñarles a tratarse en su casa y llevarles un control”. También señala el momento de celebración cuando un paciente oncológico toca la campana, símbolo de que ha superado el tumor”.
El Hospital de Día Pediátrico del HUC tiene reconocido el certificado por la AENOR del circuito de gestión de calidad, desde 2010, el único de Canarias con este reconocimiento.