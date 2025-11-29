Los auxiliares de enfermería de Canarias denuncian precariedad y piden que se cumpla la ley

Los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) se concentraron ayer en todo el Archipiélago, sumándose así a convocatoria de la huelga nacional por el reconocimiento de su categoría profesional, exigir su reclasificación al subgrupo C1 acorde con las funciones asistenciales reales y la responsabilidad que desempeñan, además de denunciar la precariedad del colectivo.
El SCS cifró en el 4,3% el seguimiento de la huelga, con unos servicios mínimos asignados del 100%.
En el Hospital de La Candelaria, unos 40 profesionales se concentraron a las puertas del centro con pancartas y cánticos como ¡Sin TCAE la sanidad se cae!, o ¡C1, Ya!. Una de las portavoces señaló que “volvemos a reivindicar lo que por Ley nos corresponde, la aplicación de la categoría profesional C1, al exigir una titulación de técnico de grado medio para poder trabajar”.
Advirtió que la situación “es insostenible” y reclamó una solución urgente para esta profesión “invisible”, pero que “es la base de los cuidados que recibe la ciudadanía” al trabajar en los hospitales, centros de salud, urgencias, residencias o atención domiciliaria.
Además de los cuidados básicos, dan apoyo directo a enfermería y medicina, realizan asistencia diaria, vigilancia y movilización segura de pacientes, preparación y mantenimiento de material, etc. “Llevamos 30 años bloqueados en una clasificación que no nos corresponde, que nos resta hasta 300 euros mensuales y que también repercute en las cotizaciones, etc”.
En Canarias trabajan 10.000 auxiliares de enfermería y a nivel nacional más de 100.000 en centros sanitarios públicos.