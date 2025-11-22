Intenta huir con un furgón robado en Tenerife y “arrasa con todo lo que pilla”

Un hombre ha provocado “un caos” esta tarde de sábado en Santa Úrsula tras intentar huir con un furgón de la empresa de servicios Urbaser, utilizado para labores municipales de limpieza, que había robado minutos antes.
Los hechos han tenido lugar en la TF-217, la carretera provincial, a unos 200 metros del Ayuntamiento en dirección norte y frente a la conocida hamburguesería Mostazza Beer, donde el vehículo colisionó con varios elementos a su paso.
Según testigos presenciales, el individuo emprendió la huida tras hacerse con el furgón y “arrasó con todo lo que pilló” mientras avanzaba por la vía.
Las imágenes del momento muestran cómo vecinos y visitantes de la zona salieron de inmediato a su encuentro al percatarse de lo ocurrido.
Uno de los presentes ha explicado a Diario de Avisos que varias personas han intervenido para detener al conductor. “Tuvimos que quitarle las llaves porque el tío iba a seguir. Iba borracho, hubiera sido mucho peor”, asegura.
Hasta la zona se han desplazado dos ambulancias, que permanecen allí por precaución ante lo ocurrido.
El incidente también ha generado retenciones en este tramo de la TF-217 debido a la presencia del vehículo y la intervención de los servicios de emergencia.