ciencia

El IGN detecta otro terremoto en Tenerife

En esta ocasión, el temblor tuvo lugar a una profundidad de 29 kilómetros
El IGN detecta otro terremoto en Tenerife. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado este jueves de un terremoto de magnitud 2,5 localizado al sureste del municipio de Arico, en la Isla de Tenerife.

El sismo se produjo a las 14.17 horas, según los datos oficiales publicados por el organismo.

  1. Nuevo terremoto sentido en dos municipios de CanariasNuevo terremoto sentido en dos municipios de Canarias

En esta ocasión, el temblor tuvo lugar a una profundidad de 29 kilómetros, en las coordenadas 28.1578 de latitud y –16.4349 de longitud, pero la localización exacta situó el epicentro en el mar, frente a la costa tinerfeña, según el mapa facilitado por el IGN

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas