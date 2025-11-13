El IGN detecta otro terremoto en Tenerife

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado este jueves de un terremoto de magnitud 2,5 localizado al sureste del municipio de Arico, en la Isla de Tenerife.
El sismo se produjo a las 14.17 horas, según los datos oficiales publicados por el organismo.
En esta ocasión, el temblor tuvo lugar a una profundidad de 29 kilómetros, en las coordenadas 28.1578 de latitud y –16.4349 de longitud, pero la localización exacta situó el epicentro en el mar, frente a la costa tinerfeña, según el mapa facilitado por el IGN