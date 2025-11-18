Un microondas sería la causa del incendio en un edificio en Arona: así eran las pésimas condiciones en las que vivían más de 20 personas

Más de veinte personas, entre ellas cuatro que resultaron heridas, tuvieron que ser desalojadas durante la madrugada de este martes después de que se declarara un incendio en un edificio de Arona. El fuego sorprendió a los residentes en la parte alta del inmueble, una zona compartimentada en pequeños cuartos donde viven alrededor de 22 personas.
En el interior del edificio se encontró habitaciones diminutas sin ventilación, pasillos con agua acumulada, escombros desprendiéndose del techo y un único baño para todos. Muchos de los habitantes, que han llegado allí por circunstancias muy distintas, pagan hasta 600 euros mensuales por disponer únicamente de una cama.
Estas infraviviendas se encuentran en la calle El Coronel, en Los Cristianos. Los ocupantes tuvieron que ser evacuados poco antes de las cinco de la mañana a través de la azotea debido a la densa humareda originada por el incendio. Las primeras hipótesis apuntan a que la alerta se inició por un microondas.
Los bomberos continuaron con las labores de extinción y ventilación del edificio hasta cerca de las nueve de la mañana. Varias ambulancias permanecieron en la zona atendiendo a los residentes, de los cuales cuatro fueron trasladados a centros sanitarios por inhalación de humo, aunque ninguno presentaba lesiones de gravedad.
Las personas afectadas son tres mujeres de 86, 71 y 35 años, que fueron derivadas al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y a Hospiten Sur, además de un hombre de 40 años que también tuvo que ser evacuado al mismo centro hospitalario por intoxicación.