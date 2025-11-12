borrasca claudia

El Cabildo de La Gomera cierra un tramo de la carretera de El Rejo por la borrasca Claudia

La institución insular ha pedido a la ciudadanía extremar la precaución a la hora de circular por la red viaria de la Isla
El Cabildo de La Gomera ha anunciado este miércoles el cierre preventivo de la carretera de El Rejo (GM-1 a GM-2), una de las vías que conecta el norte con el centro de la Isla, debido a las condiciones meteorológicas adversas derivadas de la borrasca Claudia.

La institución insular ha pedido a la ciudadanía extremar la precaución a la hora de circular por la red viaria de la Isla y ha recordado que, ante cualquier incidencia, se puede contactar con el 112 o el 922 14 15 01.

El cierre de la carretera responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los conductores ante la previsión de lluvias intensas y rachas de viento, que podrían provocar desprendimientos y dificultar la visibilidad en determinados tramos.

El Cabildo mantiene activos todos los protocolos de emergencia y vigilancia de carreteras para actuar de manera inmediata ante cualquier eventualidad.

