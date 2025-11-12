El Cabildo de La Gomera cierra un tramo de la carretera de El Rejo por la borrasca Claudia

El Cabildo de La Gomera ha anunciado este miércoles el cierre preventivo de la carretera de El Rejo (GM-1 a GM-2), una de las vías que conecta el norte con el centro de la Isla, debido a las condiciones meteorológicas adversas derivadas de la borrasca Claudia.
La institución insular ha pedido a la ciudadanía extremar la precaución a la hora de circular por la red viaria de la Isla y ha recordado que, ante cualquier incidencia, se puede contactar con el 112 o el 922 14 15 01.
El cierre de la carretera responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los conductores ante la previsión de lluvias intensas y rachas de viento, que podrían provocar desprendimientos y dificultar la visibilidad en determinados tramos.
El Cabildo mantiene activos todos los protocolos de emergencia y vigilancia de carreteras para actuar de manera inmediata ante cualquier eventualidad.