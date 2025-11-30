La Laguna vibra un año más al ritmo de La Noche en Blanco

Un año más, La Laguna volvió a brillar y vibrar al ritmo de La Noche en Blanco, que llenó las calles del centro histórico desde primera hora. Hasta las 22.00 horas de ayer, unas 90.000 personas (según datos de la policía y a falta de conocer la cifra final actualizada) habían visitado ya la ciudad para disfrutar de alguna de las más de cien actividades programadas, en un ambiente festivo que olía ya a Navidad y que registró mucho movimiento en los comercios de la zona.
Y es que la cita ha coincidido con el fin de semana del Black Friday, lo que también animó a muchos a aprovechar los descuentos para comenzar con las compras navideñas. De hecho, según una primera estimación del sector, las ventas en los establecimientos del casco histórico se incrementaron hasta un 20% respecto a una jornada normal.
Bajo el lema Brillamos más cuando lo vivimos juntos, esta decimosexta edición de La Noche en Blanco se ha enmarcado, además, en el cierre del 25 aniversario de La Laguna como Ciudad Patrimonio Mundial.
Ya antes de la inauguración oficial, a las 11.00 horas, la animación se notaba en la calle, en una mañana fresca pero agradable que más de uno quiso comenzar con un chocolate con churros, como demostraba la cola que esperaba por fuera de un emblemático local lagunero.
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, junto con la concejala de Comercio, Estefanía Díaz, y la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, inauguraron esta jornada de celebración, convivencia y comercio local.
A media mañana, las calles peatonales del centro se encontraban ya abarrotadas, principalmente de familias que disfrutaban de las muchas actividades programadas para los más pequeños de la casa, como las actividades deportivas en la calle San Agustín, talleres y juegos en plazas del casco histórico, la dinamización infantil en La Retama o los espacios creativos en Bencomo y Secundino Delgado, así como los diferentes talleres de pintacaras, que fueron todo un éxito.
Uno de los espacios más concurridos fue también la calle Heraclio Sánchez, que este año mostró el trabajo de los centros ciudadanos del municipio, con talleres, exhibiciones y actividades que visibilizaron la vida comunitaria de los barrios.
Además, el parque de la Constitución acogió un mercado urbano con artesanía, juegos y propuestas familiares, mientras que el Camino Largo se convirtió en el escenario del Canary Market Place, donde marcas de diseño independiente presentaron sus productos en un formato abierto y el entorno de Casa Mesa celebró el Laguna Market, un espacio que agrupó marcas locales y pequeños comercios.
La música también tuvo su protagonismo con diferentes actuaciones, entre las que destacó, por la mañana, la del grupo Las Migas, con dos premios Grammy Latino.
Primer balance
A media tarde, el alcalde de La Laguna y la concejala de Comercio hicieron un primer balance del tramo diurno de La Noche en Blanco, y Luis Yeray Gutiérrez destacó el dato aportado por la asociación La Laguna Zona Comercial de que el volumen de ventas en los establecimientos del casco histórico se habían incrementado hasta un 20% respecto a una jornada comercial habitual en estas fechas.
“Este es un dato que debemos destacar, porque nos confirma el acierto del importante esfuerzo que se ha hecho por parte del Ayuntamiento para dinamizar nuestra ciudad y su impulso al sector comercial”, señaló el regidor local, que hizo hincapié en la gran afluencia de público, “aproximadamente 20.000 personas que han llegado en las primeras horas de esta Noche en Blanco y que se incrementarán en las próximas horas”.
Por su parte, Estefanía Díaz aseguró que la jornada estaba transcurriendo “de manera muy positiva”, y la ausencia de incidentes fue otro de los aspectos destacados en este primer tramo de la cita.
Ya por la tarde-noche tuvo lugar el ciclo de humor en la plaza doctor Olivera, con Carmen Cabeza, Yanely Hernández y La Chirichota, y los conciertos se distribuyeron en distintos espacios. Así, por ejemplo, Los Sabandeños actuaron en el Teatro Leal y en la plaza del Adelantado estuvieron Eumir Alcántara Torres y Luis Cuán & L.C. Proyecto. Pero sería en el escenario de la plaza del Cristo donde tuvieron lugar las actuaciones musicales más esperadas, con Fran Baraja, Muchachito Bombo Infierno y el grupo Seguridad Social, que puso el broche final. La música se prolongó hasta la madrugada en el escenario habilitado en la plaza Víctor Zurita del Cuadrilátero, donde se sucedieron las propuestas de deejays.