La octava edición de los Premios Gastronómicos Mesa Abierta celebra la Hostelería de Tenerife

El Parlamento de Canarias se llenó de personalidades destacadas del sector de la hostelería y la política, y la sociedad en general, incluyendo al presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, La Presidenta del Parlamento de Canarias Astrid Pérez, el vicepresidente regional Manuel Domínguez, el vicepresidente del cabildo de Tenerife Lope Afonso, así como los Consejero de Agricultura, ganadería y pesca del ejecutivo regional, la Consejera delegada de Turismo de Tenerife, el primer teniente de alcalde de Santa Cruz Carlos Tarife o la Concejal delegada de la Sociedad de Desarrollo Carmen Pérez.
Un evento que celebra la excelencia gastronómica
La ceremonia de entrega de premios reconoció el talento, la diversidad y la excelencia de los protagonistas del sector de la hostelería en Tenerife. El restaurante El Rincón de Juan Carlos, se llevó dos premios, incluyendo Mejor Restaurante y Mejor Chef, otorgado a Juan Carlos Padrón
Un reconocimiento a la gastronomía de Tenerife
Los Premios Gastronómicos Mesa Abierta son un reconocimiento a la excelencia de la gastronomía tinerfeña y a los profesionales que la hacen posible. La edición de este año destacó la creatividad y la pasión de los chefs y restauradores de la isla, y este año el Parlamento de Canarias por primera vez en la historia ha acogido la celebración de la familia de la Hostelería Tinerfeña.
Un evento que une a la comunidad gastronómica
La celebración de los Premios Gastronómicos Mesa Abierta es un evento que une a la comunidad gastronómica de Tenerife y Canarias, y que pone de relieve la importancia de la gastronomía en la cultura y la economía de nuestra región.
Los ganadores de la Xlll edición de los Premios Mesa Abierta son:
-Mejor Restaurante: El Rincón de Juan Carlos
-Mejor Chef: Juan Carlos Padrón
-Premio a la Excelencia Dormitorum: Grupo Fedola
-Premio a la Popularidad: Toño Armas (El Gusto por el Vino)
-Mejor Chef Revelación: Alejandro Bello (El Lajar de Bello)
-Mejor Jefe de Sala: Lolo Crusellas (Duke)
-Mejor Influencer Gatronómico: Guachinches Modernos
-Mejor Restaurante de Hotel: Kensei (Bahía del Duque)
-Mejor Restaurante Internacional: Duke
-Mejor Restaurante Castellano: La Posada
-Mejor Cocina Canaria: Silbo Gomero
-Mejor Guachinche Moderno: Como en Casa