La Policía Local vigila a tuk tuks que van por Santa Cruz sin permiso

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se encuentra realizando un seguimiento a una empresa de tuk tuk, radicada en la capital, que no cuenta con la correspondiente autorización municipal para operar en la ciudad. La alarma se disparó el pasado martes, cuando agentes municipales interceptaron a uno de estos vehículos triciclo motorizados, destinados al transporte de turistas a precios económicos, circulando por varias calles del centro capitalino, lo que causó malestar entre las asociaciones de taxistas, Élite y La Gremial, que no tardaron en denunciar la presencia de una actividad que no dispone, hasta la fecha, de permisos municipales ni de la autorización del Cabildo tinerfeño para desempeñar esta práctica en el municipio.
Según confirmaron ayer fuentes de la Policía Local a DIARIO DE AVISOS, se está vigilando a la empresa tras el aviso emitido por el área de Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz, la cual no ha autorizado a los tuk tuks a realizar transporte de viajeros en el municipio ni tampoco a que sus vehículos puedan aparcar en suelo público. Asimismo, indicaron que la compañía, una vez se interceptó el turismo por la ciudad, que llevaba cinco pasajeros abordo, tampoco ha sido sancionada, ya que los ocupantes eran personal de la misma.
Pese a ello, se les solicitó la documentación oportuna, comprobando los agentes municipales que tenía los papeles en regla para poder circular como cualquier otro vehículo, pero no así el correspondiente para ejercer la explotación del mismo en dominio público. No obstante, los ocupantes afirmaron que estaban tramitando la licencia para la actividad. Con todo ello, se ha remitido un informe a Movilidad para que tenga constancia de los hechos.
En este sentido, la edil del área, Evelyn Alonso, reiteró que el Ayuntamiento no ha concedido autorización municipal a ninguna empresa de tuk tuk para operar en la capital. “La Policía Local está avisada de que si los ve operando en la calle tiene que sancionar, pues no pueden realizar una actividad que no ha sido autorizada y, por tanto, se actuará”, dijo.
Alonso recordó que “el pasado noviembre se pidió autorización para la reserva de aparcamiento de tuk tuks en suelo público, pero al no tener autorización para ejercer lo denegué. Desde entonces no ha habido ninguna novedad al respecto y tampoco he recibido ninguna solicitud más”.
Según ha podido saber este periódico, se trata de un nuevo servicio, denominado Toke Tuk, de la empresa Tokenix, con domicilio fiscal en el centro comercial Nuestra Señora de África, sito en la calle Bethencourt y Molina.
El proyecto de la compañía se creó el pasado 26 de septiembre y se publicó en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife el 4 de noviembre, dentro de la actividad clasificada como transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros mediante cualquier clase de vehículos a motor autorizados, como ciclomotores, motocicletas, cuadriciclos o de movilidad.
Inversores
Aunque su página web se encuentra actualmente inactiva, en el perfil empresarial de Instagram se recoge el fin de una actividad que se pretende llevar a cabo en varios municipios de la isla, entre ellos Santa Cruz, La Laguna, Adeje o Puerto de la Cruz, y que se define como “una experiencia turística 100% eléctrica, sostenible y respalda por blockchain, en el que se puede invertir desde solo 50 euros”.
Tokenix se caracteriza por ser una empresa de tokenización de inmuebles que ahora impulsa el servicio tuk tuk. La práctica consiste en buscar inversores digitales, a través de los denominados tokens, donde los interesados destinan una cantidad para tener en propiedad una fracción del producto a cambio de porcentajes de retorno de la actividad comercial a desarrollar.
La flota de la empresa constaría en principio de 20 vehículos repartidos en los municipios a operar, de los cuales en Santa Cruz se encuentran cinco, que descansan en un garaje de la calle Milicias de Garachico, con el objetivo de poder realizar tours turísticos a precios que oscilan los 100 euros. Según expone la empresa a sus potenciales inversores, se facturarían 1,8 millones de euros anuales.