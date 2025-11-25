La programación del Isla Calavera 2025 congregó a más de 23.000 personas

La novena edición del Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera, celebrada entre el 7 y el 16 de noviembre, batió récords de asistencia con más de 23.000 personas, en sus actividades prefestival, el programa de proyecciones, galas, presentaciones, foros profesionales y encuentros con figuras del cine fantástico y de género.
Michael Paré (Calles de fuego), Ornella Muti (Flash Gordon), Verónica Cartwright (La invasión de los ultracuerpos), Jenette Goldstein y William Hope (Aliens, el regreso), Marian Salgado (La endemoniada), Sara Sálamo (Todos lo saben) y los directores Randal Kleiser (Grease), Daniel Monzón (Celda 211) y Rodrigo Cortés (Buried) fueron algunos de sus invitados.
La alfombra roja también acogió a creadores y talentos con sus nuevos trabajos, como Eduardo Noriega (La ahorcada), Eduardo Casanova (Silencio), David Sainz y Mario Mayo (Luger), Kiko Prada (The Call), Kike Maíllo y Alejandro Pereira (Huir), Alberto Gastesi (Singular), Chedey Reyes (La cosa en la niebla), Tedy Villalba Jr. (Furia), además de actores de doblaje como Camilo García, Luis Posada y Graciela Molina.
“Una vez más -destaca Daniel Fumero, codirector del festival junto a Ramón González-, el Isla Calavera ha conseguido atraer a La Laguna a figuras internacionales y auténticos mitos del cine de todos los tiempos, quienes de otro modo nunca habrían visitado las Islas. De esta manera, el festival no solo fortalece el posicionamiento de Canarias en el mapa cultural europeo, sino que también impulsa el turismo de calidad, generando un gran atractivo gracias a la singularidad y excelencia de los eventos que organiza”.
Uno de los hitos de esta edición de la muestra cinematográfica fue la entrega, por primera vez, del Premio Méliès de Plata, tras la incorporación del festival canario a la Federación Internacional de Festivales Méliès. El galardón, que supone la candidatura del Isla Calavera al Méliès de Oro al mejor corto fantástico europeo, recayó en The Call, dirigido por Kiko Prada.
Ramón González subraya la importancia del cine canario en esta edición: “Los creadores de las Islas han comprendido plenamente la propuesta del festival y han encontrado en él una plataforma para promocionarse, donde pueden compartir espacio con grandes figuras de la industria. Para el festival es un auténtico orgullo demostrar que en Canarias se producen obras cuidadas y de alta calidad”.