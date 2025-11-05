Comerciantes y vecinos de Las Verónicas denuncian inseguridad y piden cámaras

Los empresarios y vecinos de Las Verónicas, una de las grandes zonas de ocio nocturno del sur de Tenerife, aseguran estar “al límite” después de los últimos altercados y denuncian la “inseguridad” que soportan debido a las “constantes reyertas y robos que se producen casi a diario” en este lugar, muy frecuentado por turistas jóvenes, en su mayoría británicos.
Los últimos incidentes en la zona han activado las alarmas entre los comerciantes y residentes. El más grave se produjo el pasado sábado en plena vía pública tras la noche de Halloween. Un joven de 19 años fue evacuado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en estado crítico tras sufrir diversos traumatismos causados durante una pelea ocurrida a las 6 de la mañana.
Este suceso ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los empresarios, que reclaman desde hace años la instalación de cámaras de videovigilancia, además de una mayor presencia policial tanto de agentes del Cuerpo Nacional como Local de Arona en los días y horas de mayor afluencia de público.
DESDE EL AÑO 2018
El expediente para colocar una veintena de videocámaras se inició en 2018. Durante el último mandato del alcalde socialista José Julián Mena se aprobó, licitó y adjudicó el proyecto, a la espera del permiso de la Dirección General de Costas y el Mar.
“Llevamos décadas exigiendo la instalación de cámaras de seguridad, no solo como medida disuasoria, sino para que desde el centro de control puedan identificar a los responsables de los actos delictivos”, manifestó ayer a este periódico Víctor Sánchez, presidente de la Asociación de Empresarios de Playa de Las Américas y Costa Adeje (Aepaca), quien señaló que siguen “esperando noticias” del Ayuntamiento de Arona sobre el proyecto.
“Tuvimos una reunión hace tiempo con el equipo de gobierno actual, nos dijeron que se iban a instalar las cámaras y que nos avisarían para ver cuáles serían los sitios más adecuados para su colocación, pero nadie nos ha llamado ni ha respondido a una petición nuestra para una reunión”, explicó Sánchez.
El presidente de Aepaca advierte de que la situación irá a peor: “Si no se toman medidas, acabaremos lamentando hechos más graves y todos nos tiraremos las manos a la cabeza”.
Además, lamentó que el servicio de limpieza “deja mucho que desear” y pidió más sensibilidad municipal para una zona “estropeada, insegura y que está envejeciendo”.