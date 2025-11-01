Terrible noche de Halloween en Las Verónicas: dejan a un joven de 19 años en estado crítico tras una agresión

Un joven de 19 años se encuentra en estado crítico tras ser agredido durante una reyerta ocurrida a primera hora de la mañana de este sábado en la zona de ocio nocturno de Las Verónicas, en Playa de Las Américas, en el municipio tinerfeño de Arona.
El incidente tuvo lugar a las 06.13 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que informaba de una pelea en la vía pública en la que varias personas habrían agredido al joven, que quedó tendido en el suelo con heridas de gravedad.
Una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudió al lugar y el personal sanitario confirmó que la víctima presentaba diversos traumatismos de carácter crítico. Tras ser estabilizado, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Agentes de la Policía Nacional se hicieron cargo de la investigación, mientras que la Policía Local colaboró en el dispositivo de asistencia y control de la zona. De momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre el número de implicados ni sobre posibles detenciones.
Este suceso se produjo apenas cinco horas después de otro incidente grave en el mismo entorno turístico, donde un hombre de 32 años sufrió una caída accidental en altura y resultó con un traumatismo craneal severo.