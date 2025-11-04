Las 24 horas de Leiva en Tenerife: paseo por Tabaiba, jugar al tenis...

Leiva ofreció el pasado fin de semana dos conciertos en Canarias para el recuerdo. Más de 15.000 personas asistieron al doble encuentro celebrado el 31 de octubre en la Plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria y el 1 de noviembre en el Parking del Palmétum de Santa Cruz de Tenerife, convirtiendo a las islas en una auténtica celebración de la música en directo.
Pero, además, de eso, Leiva tuvo tiempo para disfrutar de las Islas. En Tenerife, donde conectó con el público, como cada vez que visita la Isla, confesó, incluso, algunas de sus cosas preferidas cuando llega por estas tierras.
Las 24 horas de Leiva en Tenerife
Tras actuar en Gran Canaria el 31 de octubre, el artista madrileño descansó para coger un vuelo por la mañana hasta Tenerife.
Quedó alojado en un hotel de la capital y tuvo tiempo para poder disfrutar, entre otras cosas, de jugar al tenis en el Real Club Náutico de Tenerife.
Leiva se aficionó a este deporte gracias a su amigo Rafa Nadal, visitando en muchas ocasiones su academia en Mallorca. El intérprete ha asegurado que este es un hobbie que lo ayuda a evadirse.
Durante su actuación en el Palmetum, Leiva admitió que una de las cosas que más le gusta hacer cuando viene a Tenerife es “pasear por Tabaiba” donde también se ha dejado ver.
Al día siguiente, regresó a Madrid para el estreno de su película, La llamada, por cuya banda sonora ha ganado un Premio Goya.