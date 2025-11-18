Llegan las lluvias a Canarias y durarán varios días: esta es la previsión completa de la Aemet

La previsión del tiempo en Canarias para hoy indica que habrá intervalos nubosos que aumentarán a nuboso en el norte durante la mañana y en zonas de interior de la vertiente sur durante la tarde, con probable lluvia en general débil en la vertiente norte durante la mañana y sin descartarla en otras zonas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas en Canarias sufrirán pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en zonas altas y los termómetros oscilarán entre los 24 grados de máxima en Tenerife y los 16 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del noreste ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y extremo oeste.
En el norte de Gran Canaria con probables lluvias débiles, estando en el resto de zonas con intervalos nubosos que tenderán durante las horas centrales del día a nuboso con alguna lluvia ocasional en el interior del sur.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos con lluvias débiles poco probables.
Las temperaturas estarán sin cambios o en ligero descenso de las máximas en zonas de interior. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 19ºC de mínima y los 24ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará del nordeste moderado ocasionalmente fuerte en vertientes sudeste y noroeste.