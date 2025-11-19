Las lluvias se instalan en Canarias: la previsión de la Aemet para hoy

La previsión del tiempo en Canarias para hoy indica que en el norte, habrá predominio de los cielos nubosos con probables lluvias débiles en general, más intervalos nubosos en el resto, tendiendo tras el mediodía a nuboso en el sur con probables lluvias ocasionales, débiles en general, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima en Tenerife y los 14 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del nordeste moderado, tendiendo progresivamente a flojo a lo largo del día.
En el norte de Gran Canaria habrá predominio de cielos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales, principalmente en la primera mitad del día, abriendo claros durante la tarde; y con intervalos nubosos en el resto de zonas tendiendo tras el mediodía a nuboso en el sur con alguna lluvia ocasional.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales.
Las temperaturas máximas estarán con pocos cambios y las mínimas en ligero descenso. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 19ºC de mínima y los 23ºC de máxima.
Respecto al viento, en general soplará flojo a moderado de componente norte en la provincia oriental.