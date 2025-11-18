Tenerife ‘enciende’ la Navidad: fechas de alumbrado, puntos clave y novedades

La llegada de la Navidad empieza a percibirse en toda la Isla con la instalación de los primeros adornos y estructuras luminosas. Los municipios ultiman sus preparativos y confirman las fechas de encendido, un momento que cada año marca el inicio de la campaña comercial y cultural de estas fiestas.
Con los trabajos en marcha y la programación casi cerrada, Tenerife se prepara para activar una de las iluminaciones más amplias del Archipiélago.
Calendario del encendido de Navidad en Tenerife
Los ayuntamientos han fijado las fechas oficiales de encendido en sus municipios:
- 20 de noviembre: Santa Cruz de Tenerife y Guía de Isora
- 21 de noviembre: Los Realejos y Candelaria
- 28 de noviembre: La Laguna y La Orotava
- 29 de noviembre: Arona
- 30 de noviembre: Puerto de la Cruz, Santa Úrsula y Casa de la Navidad de Valle Guerra
- 3 de diciembre: Icod de los Vinos
- 5 de diciembre: Tegueste
Además, algunos centros comerciales ya iniciaron su programación festiva, como El Trompo, en La Orotava, que encendió su iluminación el 6 de noviembre, mientras que Meridiano, en Santa Cruz de Tenerife, lo hará el 28 de noviembre.
Santa Cruz: más de 400 puntos
El encendido oficial en la capital tendrá lugar el 20 de noviembre a las 19.30 horas, con la activación de 4.580.000 bombillas LED distribuidas por más de 400 ubicaciones.
El alumbrado incluye:
- 2.172 motivos luminosos
- 119 arcos transversales
- 92.000 metros de guirnaldas
- 86 elementos de suelo
Este año se refuerzan varias avenidas de acceso —Benito Pérez Armas, Manuel Hermoso Rojas, Príncipes de España y Francisco La Roche—, así como zonas del entorno del Cuartel San Carlos y la plaza San Telmo.
También se amplía la decoración en áreas comerciales como Rambla Pulido, El Pilar y Villalba Hervás, además de incorporar iluminación en Álvarez de Lugo, avenida Islas Canarias y avenida Ángel Romero.
La Laguna: una temática basada en el cielo canario
San Cristóbal de La Laguna activará su iluminación el 28 de noviembre, como es habitual, en la víspera de La Noche en Blanco. El municipio ha consolidado un modelo de gestión propio que ha permitido ahorrar cerca de dos millones de euros respecto al sistema tradicional de alquiler.
Este año se instalarán:
- Más de 6 millones de puntos de luz LED
- 3.500 elementos decorativos
- 397 nuevos motivos
- 190 cajas de cortina luminosa
El proyecto “La Laguna, el Cielo de la Navidad” utiliza diseños inspirados en la astronomía y en la tradición local. Las nuevas instalaciones abarcan calles como Herradores, San Agustín, Obispo Rey Redondo, Barcelona, El Juego, 6 de diciembre, Eduardo Torriani, Viana y Deán Palahí, además de las plazas de la Catedral, la Concepción y Doctor Olivera. También se incluye el arco lumínico de Obispo Rey Redondo.
Programación de Navidad en otros municipios
Los principales actos confirmados son:
- Los Realejos (21 de noviembre): Encendido a las 18.30 horas en la plaza de La Cruz Santa, con actuaciones musicales.
- Candelaria (21 de noviembre): Activación desde las 17.30 horas, con alumbrado en La Arena, Avenida Marítima, plazas de Teror y de los Pescadores, además de música, dinamización y feria de tapas y vinos.
- La Orotava (28 de noviembre)
- Puerto de la Cruz (30 de noviembre)
- Santa Úrsula (30 de noviembre)
- Guía de Isora (30 de noviembre)
Los encendidos más tardíos tendrán lugar en diciembre en Icod de los Vinos (3 de diciembre) y Tegueste (5 de diciembre).
La Casa de la Navidad, uno de los encendidos más visitados
Uno de los actos más esperados es la inauguración de la Casa de la Navidad de Valle Guerra, que abrirá el 30 de noviembre a las 19.00 horas en la calle El Boquerón, 189. Con más de tres décadas de tradición vecinal, se ha convertido en una de las atracciones navideñas más visitadas de la Isla.
La jornada incluirá actuaciones de:
- Mandy Hernández
- Yumey
- Jonathan Amaro
- Comparsa Bahía Baitiare
- Banda de música Nuestra Señora de Lourdes
- Actores y cuentacuentos
- Renzzzo el Selector
El encargado de activar el botón de encendido será Víctor Brito, redactor y presentador de Televisión Canaria.
Su creador, Lorenzo Barroso, comenzó a decorarla en 1995 junto a su padre. Este año ya trabaja en los preparativos, según anunció en redes sociales, una publicación que suele generar interés cada temporada.
La pasada Navidad, más de 2.000 personas acudieron únicamente a presenciar el encendido. La instalación incluyó 40.000 luces, grandes figuras, un Papá Noel cercano a los dos metros y numerosos elementos que transforman el exterior de la vivienda. Todo el montaje es elaborado artesanalmente por Barroso.
El 6 de diciembre, de 18.00 a 20.00 horas, se celebrará una recogida de juguetes nuevos como parte de la programación especial.