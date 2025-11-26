Dos agentes de la Guardia Civil, heridos en la detención de una luchadora de MMA en un avión en Canarias: “No disponemos de medios para reducir a una persona así”

Dos guardias civiles resultaron heridos durante la detención de una luchadora de artes marciales mixtas en el Aeropuerto de Gran Canaria, según informó la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). La tripulación de un vuelo de Ryanair con destino a Dublín había solicitado apoyo debido al comportamiento agresivo de la pasajera y luchadora de MMA, la irlandesa Sinead Kavanagh, lo que obligó al piloto a cancelar el despegue.
La deportista, especializada en disciplinas como boxeo, jiu-jitsu, lucha libre y muay thai, se resistió a los agentes y los agredió el lunes pasado. Ambos terminaron heridos y han tenido que ser dados de baja.
En declaraciones al programa de Canarias Radio De la noche al día, Juan Couce, portavoz de la AUGC, desveló que sus compañeros no tienen “ningún hueso roto”.
Couce reconoce que no disponen “de medios para reducir a una persona así, nadie se imaginaba que fuera una luchadora profesional, con varios combates de MMA”, indicando que uno de los guardias civiles disponía de conocimientos de “artes marciales”, logrando reducirla.
A través de la red social X, la AUGC expresó su malestar por lo sucedido y calificó el incidente como “una vergüenza”. Además, denunció que los guardias no disponen de pistolas eléctricas en los aeropuertos, lo que —según la organización— los deja en situación de vulnerabilidad ante episodios de este tipo. También reivindicaron que la labor que realizan sea reconocida como profesión de riesgo. “Somos la única protección del ciudadano y nos enfrentamos a profesionales del combate a mano limpia y sin medios”, señalaron.