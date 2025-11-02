Desde delincuencia a riesgo natural: estos son los lugares más peligrosos de Tenerife, según la IA

Canarias, y Tenerife, es una comunidad segura. Pese a posibles repuntes de actos de criminalidad, la media es muy similar -e incluso menor-, a la europea, pero, como cualquier otro sitio, tiene su riesgo.
Cuando hablamos de peligrosidad no lo hacemos solo de criminaliad, sino de otras amenazas como son los posibles desastres naturales o los accidentes de tráfico, de ahí que la Inteligencia Artificial haya apuntado los lugares más peligrosos de Tenerife teniendo en cuenta siempre datos oficiales y diferentes factores.
Lugares más peligrosos por criminalidad en Tenerife
Los datos de criminalidad se agrupan por municipios y siempre teniendo en cuenta las cifras oficiales del Ministerio del Interior. En Tenerife, los que históricamente acumulan más delitos (por volumen, no necesariamente por peligrosidad relativa) son: Santa Cruz de Tenerife, al ser la capital y ciudad con más habitantes. Es la que tiene más denuncias por robos, hurtos y delitos contra el patrimonio.
También aparece La Laguna, con alta población y sede universitaria, presenta un número elevado de incidentes, especialmente en barrios concretos, algo que destaca la IA. Entre los lugares más peligrosos de la Isla aparecen Arona y Adeje: al ser zonas turísticas del sur, tienen bastantes delitos relacionados con el turismo (hurtos, estafas, robos).
La propia IA destaca lo que, a su parecer, es un “dato curioso”: “Aunque Santa Cruz y La Laguna concentran más delitos, proporcionalmente barrios como San Matías (La Laguna) o Ofra (Santa Cruz) pueden aparecer en informes como puntos conflictivos”.
Lugares más peligrosos por accidentes de tráfico
Obviamente, las dos autopistas, TF-5 y TF-1, por el columen de tráfico que soportan son los que registran más accidentes, especialmente en horas punta. La Inteligencia Artificial apunta además a varios lugares como especualmente peligrosos: “El entorno de Guamasa, La Esperanza y la entrada a Santa Cruz suelen tener retenciones y siniestros”.
“Zonas de riesgo natural”
Además, la IA, entre los lugares más peligrosos de Tenerife apunta un apartado que tiene que ver las “zonas de riesgo natural”. Entre ellas destaca el Parque Nacional del Teide, por “cambios bruscos de temperatura, senderismo sin preparación o emisiones volcánicas”.
Otro de los lugares es el Macizo de Anaga “por su orografía y senderos complejos, hay riesgo de caídas o extravíos”, además de zonas costeras “con fuerte oleaje” como El Bollullo, Benijo o La Laja en San Juan de la Rambla: “Son bellas pero peligrosas para el baño”.