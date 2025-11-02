El gesto con el que Manuel Turizo se ha ganado (aún más) a sus seguidores de Canarias

Manuel Turizo, uno de los cantantes del momento, protagonizó el pasado 31 de octubre un concierto en Tenerife que hizo enloquecer a miles de fans.
El tour, bautizado como 201, es también el nombre del cuarto álbum de su carrera. “El 201 es mi apartamento. Le quise poner así porque es mi lugar, un disco que es muy como mi inspiración y como lo que yo siento. Es una fiesta latina, ese ambiente donde pasa todo y de donde yo vengo, donde pasan las rumbas, las borracheras, los despechos, también el primer polvo de tu vida y donde lo cuento muy a mi estilo”, explicó el propio Manuel Turizo.
Una vez acabado el concierto en Arona, Manuel Turizo se marchó al hotel en el que se hospedaba y allí lo esperaban seguidores, que querían una foto o un autógrafo del cantante colombiano.
Pese al cansancia, Turizo no dudó en atender uno a uno, incluso, mandando un vídeo de felicitación de cumpleaños a una fan que así se lo había pedido.
@airam__betancort con @Manuel Turizo 🔥🇨🇴en Tenerife 🥰🙏 gracias por todo cada año que vienes😎 #manuelturizo #manuelturizofans #colombia #tenerife #españa #islascanarias ♬ La Bachata – Manuel Turizo
Manuel Turizo, uno de los artistas del momento
Manuel Turizo, uno de los referentes del pop urbano latino, continúa consolidando su presencia en la industria musical internacional. El artista colombiano, que irrumpió en las listas de éxitos con “Una Lady Como Tú” en 2017, ha sabido construir una carrera marcada por melodías pegadizas y un estilo que combina reguetón, pop y ritmos caribeños. Su propuesta se aleja del enfoque más agresivo del género urbano tradicional, apostando por letras románticas y una voz distintiva que se ha convertido en su sello personal.
En los últimos años, Turizo ha demostrado una notable evolución artística con lanzamientos como “La Bachata” o “Quiéreme Mientras Se Pueda”, temas que han superado cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales. Su crecimiento no solo se refleja en cifras, sino también en colaboraciones con grandes nombres de la música latina, lo que confirma su posicionamiento como uno de los intérpretes más influyentes de su generación.
Además de su éxito comercial, el cantante ha logrado mantenerse cercano a su público gracias a una imagen cuidada y una presencia activa en redes sociales. A sus 24 años, Manuel Turizo se perfila como una figura de largo recorrido en la escena musical, con una proyección que trasciende fronteras y un repertorio que sigue ampliándose con cada nuevo lanzamiento.