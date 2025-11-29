‘Mariposas negras’, en la antesala de los Óscar

Mariposas negras, el film documental dirigido por el cineasta tinerfeño David Baute (Garachico, 1974), figura en la preselección, junto a otros 33 títulos, de los Premios Óscar al mejor largometraje de animación. La relación definitiva de películas candidatas -además puede darse el caso de que opten a otras categorías- se conocerá el próximo 22 de enero, mientras que el Dolby Theatre de Los Ángeles acogerá el 15 de marzo la ceremonia de entrega de la edición número 98 de los galardones.
Desde su estreno, Mariposas negras, que fija su mirada en tres mujeres de distintos puntos del planeta forzadas a migrar por la crisis climática, ha obtenido los premios Goya, Forqué, Gaudí, Platino y Quirino.