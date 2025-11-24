El menú del día más barato de España está en Canarias: 14,2 euros

El precio del menú del día en España continúa subiendo, aunque este año lo hace con mayor moderación. Según el informe de Hostelería de España y Edenred, el coste medio se sitúa en 14,2 euros, tras un incremento del 1,5%. Aun así, las diferencias entre territorios son claras: Canarias mantiene el menú más económico, con una media de 13 euros, mientras que Baleares, el País Vasco y Cataluña figuran entre las regiones más caras.
El estudio detalla que el 40% de los restaurantes ha aplicado subidas de entre el 2% y el 3%, aunque muchos hosteleros afirman que los costes de alimentos, bebidas y salarios avanzan a un ritmo mayor. El secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, advierte que los negocios centrados en esta opción gastronómica están en un punto delicado y necesitan mejorar su gestión para sostener la rentabilidad. Además, cada vez más bares y restaurantes optan por ajustar sus cartas, introducir el medio menú o sustituir productos caros por alternativas más asequibles.
El menú del día se encarece
El sector observa con inquietud el crecimiento de los platos preparados de supermercado, una tendencia que está ganando terreno con espacios habilitados para consumirlos. Gallego insiste en que esta oferta debe cumplir las mismas condiciones y licencias que la restauración tradicional, ya que está influyendo en los hábitos de consumo y en la competencia directa con los bares y restaurantes.
El informe también pone el foco en el Ticket Restaurant, cuya cuantía exenta lleva estancada en 11 euros desde 2018. Edenred y los hosteleros reclaman una actualización que se ajuste a los precios reales del menú del día y que refuerce esta herramienta, especialmente valorada por el 60% de los establecimientos. Todo ello ocurre en un contexto marcado por el aumento de costes, la falta de personal cualificado y la incertidumbre sobre el futuro del menú del día en España.